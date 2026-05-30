Αλέξανδρος Τσουβέλας: Θαυμαστής της Ντάρα ο γνωστός κωμικός, τι είπε για Ακύλα – Δείτε βίντεο

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 για τη γνωριμία του με τη Ντάρα, τη φετινή νικήτρια της Eurovision, αλλά και για τον Ακύλα. Ο δημοφιλής κωμικός αναφέρθηκε, επίσης, στη συνέχεια της τηλεοπτικής του συνεργασίας για την επόμενη σεζόν.

«Έχω γνωρίσει τη Ντάρα. Ήμασταν στην τελευταία βραδιά της Ελένης Φουρέιρα και συστηθήκαμε. Ήταν κι εκεί χειμαρρώδης. Είναι καταπληκτική, εγώ γούσταρα που το πήρε. Μια χαρά. Λέω να πάω, πρώτη φορά στη ζωή μου, ένα τετραήμερο Γιουροβίζιον», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Ο ίδιος σχολίασε και την εμφάνιση του Ακύλα, τονίζοντας ότι του άρεσε η προσπάθειά του. «Μια χαρά ήταν το παλικάρι. Το πάλεψε, έβαλε ενέργεια. Ένα ωραίο πανηγύρι μουσικής είναι η Eurovision. Δεν θα ήθελα να ακούσω τον Ακύλα σε πανηγύρι στο χωριό, θα ήθελα να ακούσω τσάμικα και κλαρίνα. Ο καθένας πηγαίνει και προσπαθεί στο πεδίο που του αρμόζει και που γουστάρει πιο πολύ», ανέφερε με το γνωστό χιούμορ του.

Ο κωμικός αναφέρθηκε, ακόμη, στη Γιουροβίζιον και στην επιλογή της Τάμτα ως παρουσιάστριας της ελληνικής βαθμολογίας. Παράλληλα, μίλησε για τη σειρά «Τότε και Τώρα», στην οποία πρωταγωνιστεί. «Ο κόσμος αυτή τη σειρά την αγάπησε και την αγκάλιασε. Τώρα η αγάπη είναι κάτι πολύ βαρύ. Και μας νομιμοποίησε, εντός εισαγωγικών, να συνεχίσουμε για την επόμενη χρονιά. Περίπου είκοσι επεισόδια πάλι», δήλωσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας για τη συνέχεια της σειράς.

Όταν ο ίδιος ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να αναλάβει μόνος του μια τηλεοπτική εκπομπή ή ένα τηλεπαιχνίδι, απάντησε: «Είμαστε μια χαρά σε αυτό που κάνουμε. Η σύμπραξη έχει περισσότερο ενδιαφέρον».