Ρωσία: Δύο νεκροί από ουκρανικό χτύπημα με drone στο Μπέλγκοροντ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Το θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμα δύο προκάλεσε ουκρανικό drone που έπληξε αυτοκίνητο στην πόλη Οκτιάμπρσκι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι τοπικές Αρχές.

Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ, η οποία βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Άγνοια» Πούτιν για το drone στη Ρουμανία

Στο μεταξύ, από την Αστάνα του Καζακστάν, όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε και στο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που συνετρίβη σε πολυκατοικία στο Γαλάτσι της Ρουμανίας τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Κανείς δεν μπορεί να πει» από πού προήλθε το drone πριν εξεταστεί από ειδικούς, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ήταν ουκρανικής προέλευσης. Μάλιστα, ανέφερε ότι κι άλλα ουκρανικά drones έχουν καταλήξει κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (SHAPE) του ΝΑΤΟ, Μάρτιν Ο’Ντόνελ, δήλωσε ότι το drone που έπεσε στο ρουμανικό έδαφος κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία ήταν ρωσικής προέλευσης.

«Επικίνδυνη εισβολή»

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνη εισβολή» και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για «επικίνδυνη συμπεριφορά της Ρωσίας» μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν.

Ο Ρουμάνος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το ρωσικό προξενείο στην Κωνστάντζα θα κλείσει, ενώ ο Ρώσος πρόξενος θα απελαθεί από τη χώρα.