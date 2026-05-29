Τραμπ: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη με τους συμβούλους του στον Λευκό Οίκο – Δεν κατέληξε σε απόφαση για την συμφωνία με το Ιράν

Η σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο διήρκεσε περίπου δύο ώρες, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κατέληξε σε απόφαση σχετικά με τη νέα συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης που μίλησε στους New York Times υπό τον όρο της ανωνυμίας για να αναφερθεί σε εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η κυβέρνηση πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία, αλλά εξακολουθούν να συζητούνται ορισμένα θέματα, μεταξύ των οποίων και το ξεπάγωμα κεφαλαίων για τους Ιρανούς, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Ιρανική διπλωματία: «Καμία τελική συμφωνία δεν έχει ακόμη συναφθεί με τις ΗΠΑ»

Η ιρανική διπλωματία επιβεβαίωσε απόψε πως δεν έχει ακόμη επιτευχθεί μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. «Οι συνομιλίες συνεχίζονται, όμως καμία οριστική συμφωνία δεν έχει συναφθεί», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, όπως μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

«Σε αυτήν τη φάση, έχουμε επικεντρωθεί στον τερματισμό του πολέμου, δεν διαπραγματευόμαστε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», τόνισε ο Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ πρέπει να αποφασιστεί από το Ιράν και το Ομάν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ετοιμάζεται να λάβει μια «οριστική απόφαση» σχετικά με μια πιθανή συμφωνία, όμως ιρανικές πηγές στο πρακτορείο ειδήσεων Fars διέψευσαν αυτούς τους ισχυρισμούς σε δύο κεντρικής σημασίας σημεία: την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.