Συγκλονιστική περιγραφή στον ΑΝΤ1 για το επεισόδιο μεταξύ οδηγών στη Λ. Βουλιαγμένης – «Βγάζει το όπλο και λέει: “θα σας σκοτώσω”»

Οι καβγάδες μεταξύ οδηγών για μία παρεξήγηση στον δρόμο τείνουν να μετατραπούν σε μία προβληματική καθημερινότητα, ενώ προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι σε κάποιες, όχι λίγες, περιπτώσεις, μερικοί συμπολίτες μας χρησιμοποιούν ή απειλούν με αντικείμενα και όπλα.

Ένα τέτοιο συμβάν σημειώθηκε πρόσφατα, όταν ο οδηγός ενός οχήματος, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρία 19χρονου είχε μόλις αποφυλακιστεί και μάλιστα για ανθρωποκτονία, προέταξε όπλο, λέγοντας «θα σας σκοτώσω».

Ο συνοδηγός περιέγραψε στον ANT1 πώς ένας 34χρονος απείλησε εκείνον και τον πατέρα του που ήταν οδηγός για έναν απλό διαπληκτισμό στη Λ. Βουλιαγμένης.

«Ήμασταν σταματημένοι σε κόκκινο φανάρι. Και με το που άναψε πράσινο, ο οδηγός του πίσω αυτοκινήτου άρχισε να κορνάρει βρίζοντας να προχωρήσουμε, ενώ μπροστά μας είχε όχημα και δεν υπήρχε κενός χώρος. Έπειτα έκανε αριστερά, κατέβασε το παράθυρο και ήρθε δίπλα μας. Άρχισε να μας βρίζει» ανέφερε αρχικά ο 19χρονος.

Η κατάσταση αντί να ηρεμήσει κλιμακώθηκε γρήγορα και οι εμπλεκόμενοι δεν έμειναν στα λόγια με τον νεαρό να καταγγέλλει πως ο 34χρονος κινήθηκε εναντίον του με το όχημά του.

«Στην αρχή προσπάθησε να σταματήσει απλά σταμάτησε. Το είδε ο πατέρας μου που ήταν και εκείνος έξω και κοπάνησε το αυτοκίνητο για να μην φύγει, να κατέβει. Για να καλέσει την αστυνομία, γιατί πήγε να περάσει από πάνω μου. Και όπως ήταν μέσα στο αυτοκίνητο, είχε μισάνοιχτο το τσαντάκι, βάζει το χέρι μέσα, βγάζει το όπλο και λέει, “θα σας σκοτώσω”».

Όπως περιγράφει ο 19χρονος, ο δράστης άνοιξε το πορτ μπαγκάζ για να μην μπορούν να δουν τον αριθμό της κυκλοφορίας. Αλλά πατέρας και γιος είχαν συγκρατήσει τα στοιχεία και κάλεσαν την αστυνομία.

«Έπειτα από δύο λεπτά η αστυνομία τον εντόπισε και μπράβο της για την τόσο άμεση ανταπόκριση και τον συλλάβανε».

Μόλις οι αστυνομικοί έβαλαν τα στοιχεία του 34χρονου στη βάση δεδομένων διαπίστωσαν πως είχε συλληφθεί ξανά το 2017 για τη δολοφονία ενός 39χρονου στη Ροδιά Ηρακλείου. Είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση δια παραλείψεως και είχε αποφυλακισθεί μόλις την προηγούμενη μέρα.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και αφέθηκε ελεύθερος.