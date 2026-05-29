Βρετανία: Υπό κράτηση έως και τις 19 Ιουνίου ο 46χρονος Έλληνας που συνελήφθη για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 46χρονου Έλληνα, για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν. Ο άνδρας παραμένει υπό κράτηση, σύμφωνα με τη μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου.

Τα στοιχεία του 46χρονου έγιναν γνωστά και πρόκειται για τον ομογενή με τα αρχικά Ι.Α. ο οποίος γεννήθηκε στη Γεωργία και κατοικεί στο Μόναχο. Κατηγορείται σύμφωνα με τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας, τον National Security Act, για φερόμενη συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η υπόθεση αφορά, κατά τις βρετανικές αρχές, τη στοχοποίηση δημοσιογράφου του μέσου Iran International που εδρεύει εδώ στο Λονδίνο. Πρόκειται για περσέφωνο μέσο ενημέρωσης και επικριτικό προς το ιρανικό καθεστώς.

Οι αρχές υποστήριξαν στο δικαστήριο πως ο 46χρονου ταξίδεψε δύο φορές στη Βρετανία με σκοπό την παρακολούθηση του δημοσιογράφου, όπως αναφέρει το πρακτορείο Asociated Press. Φέρεται να φωτογράφισε αλλά και να βιντεοσκόπησε κατοικίες και πινακίδες αυτοκινήτων, ενώ κατά τη δεύτερη επίσκεψή του φέρεται να εγκατέστησε κρυφή κάμερα μέσα σε κάλτσα και έστελνε δεδομένα σε πρόσωπα εκτός Βρετανίας.

Μέσω διερμηνέα που μιλούσε ρωσικά επαληθεύτηκε η ταυτότητα του Έλληνα ομογενούς, χωρίς όμως να του ζητηθεί να πει εάν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία.

Παραμένει κρατούμενος ως τις 19 Ιουνίου, οπότε και θα εμφανιστεί στο κεντρικό δικαστήριο του Λονδίνου.