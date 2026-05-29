Ζάκυνθος: Σύλληψη 17χρονου για διακίνηση ναρκωτικών και αντίσταση κατά της Αρχής

Ένας 17χρονος συνελήφθη στη Ζάκυνθο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, βία κατά αστυνομικών και απείθεια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, 28 Μαΐου 2026, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο στην πόλη της Ζακύνθου, ωστόσο εκείνος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιχείρησε να διαφύγει, πετώντας παράλληλα διάφορα αντικείμενα σε οικόπεδο με πυκνή βλάστηση.

Κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης και σύλληψής του, φέρεται να προέβαλε αντίσταση ασκώντας βία σε βάρος των αστυνομικών.

Ακολούθησαν έρευνες τόσο στο οικόπεδο όσο και στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• τέσσερις συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 1,35 γραμμάρια ηρωίνης,

• μία συσκευασία με 1,85 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

• μία ζυγαριά ακριβείας.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται επίσης οι γονείς του ανηλίκου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 17χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Πηγή: Ημέρα Ζακύνθου