Μητσοτάκης για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά: «Αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο που υπηρέτησε με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Νίκο Ταγαρά, εξαίροντας την ακεραιότητα, τη σοβαρότητα και την αφοσίωσή του στη δημόσια ζωή.

  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά με «βαθιά θλίψη», χαρακτηρίζοντάς τον «σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο». Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή «με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον».
  • Από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Νίκος Ταγαράς υπήρξε «άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς». Ήταν στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών.
  • Ο Νίκος Ταγαράς αφοσιώθηκε στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ένα έργο που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε και αποτελεί την πιο σημαντική παρακαταθήκη του. Η απώλειά του αφήνει «τεράστιο κενό» στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν ανεκτίμητο συνάδελφο και αγαπημένο φίλο. Γιατί, πράγματι, ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του: με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον» έγραψε σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης: «από τα πρώτα του βήματα στην αυτοδιοίκηση μέχρι τη θητεία του ως βουλευτής και υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπήρξε άνθρωπος της δράσης και της προσφοράς. Στέλεχος που ήξερε να εργάζεται αθόρυβα, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αλλά και να δημιουργεί συναινέσεις χάρη στον σεβασμό των συναδέλφων του.

Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο αφοσιώθηκε τα τελευταία χρόνια και εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήξερε, ωστόσο, τη σημασία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης καλύτερα από τον καθένα. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι θα αποτελέσει και την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα.

Στη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που υπηρέτησε πιστά επί δεκαετίες, η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό. Ενώ το αγαπημένο του Χιλιομόδι και η Κορινθία, θρηνούν έναν δικό τους άνθρωπο. Μία συνετή φωνή που εκπροσωπούσε τον τόπο της με πάθος, επιμονή και υπερηφάνεια.
Όμως, και προσωπικά χάνω έναν σταθερό συναγωνιστή και ειλικρινή συνομιλητή. Την ψυχραιμία, την καλοσύνη και το καθαρό βλέμμα του Νίκου που πάντα θα θυμάμαι.

Στην οικογένεια, τους συνεργάτες και τους πολλούς φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

