Roland Garros: Αποκλεισμός-σοκ στο Παρίσι – Ο Φονσέκα άφησε εκτός του γαλλικού όπεν, τον Τζόκοβιτς

Ο Ζοάο Φονσέκα απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τρίτο γύρο του Γαλλικού Όπεν, καθώς ο Βραζιλιάνος τενίστας επικράτησε του Σέρβου με 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Ο Τζόκοβιτς είδε την προσπάθειά του να κατακτήσει τον ιστορικό 25ο τίτλο Grand Slam να σταματά στο Παρίσι. Ο 39χρονος Σέρβος παραμένει στους 24 τίτλους σε major διοργανώσεις και θα πρέπει να περιμένει για να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ της Μάργκαρετ Κορτ.

Το αποτέλεσμα διαμόρφωσε νέα δεδομένα στο ταμπλό των ανδρών. Η ήττα του Τζόκοβιτς ήρθε μία ημέρα μετά τον αιφνιδιαστικό αποκλεισμό του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ, και ενίσχυσε τις ανακατατάξεις στη διοργάνωση.

Η εξέλιξη αυτή αφήνει πλέον ανοιχτή την πορεία προς τον τίτλο στο Παρίσι, καθώς δύο από τα μεγάλα ονόματα του τουρνουά έχουν τεθεί εκτός συνέχειας. Ο Φονσέκα συνεχίζει την πορεία του στο Γαλλικό Όπεν, ενώ ο Τζόκοβιτς παραμένει σε αναμονή για τον 25ο τίτλο Grand Slam της καριέρας του.