Ιωάννα Σιαμπάνη: «Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρό μας θαύμα» – Το πρώτο μήνυμα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της

Γονείς για δεύτερη φορά έγιναν πριν από λίγες ημέρες, η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο Τζίμης Σταθοκωστόπουλος. Η αγαπημένη επιχειρηματίας την Παρασκευή 29 Μαΐου, έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram, αφού έφερε στο κόσμο το νέο μέλος της οικογένειάς της.

Στη δημοσίευσή της, η Ιωάννα Σιαμπάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στη διάσημη πλατφόρμα, μερικά στιγμιότυπα από τα όσα έζησε στη δεύτερη γέννα της.

Στις φωτογραφίες βλέπουμε και τον νεογέννητο γιο της, ενώ στα πρόσωπα των γονέων αποτυπώνεται η ευτυχία που νιώθουν, γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής τους.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας, μικρό μας θαύμα.

Τις τελευταίες μέρες κρατήσαμε αυτό το πολύτιμο κεφάλαιο μόνο για εμάς. Χρειαζόμασταν λίγο χρόνο να γνωριστούμε, να προσαρμοστούμε στη νέα μας καθημερινότητα ως τετραμελής οικογένεια και να είμαστε δίπλα στον μεγάλο μας γιο, που κι εκείνος ζει μια μεγάλη αλλαγή.

Η γέννα μου ήταν ακριβώς όπως την είχα ονειρευτεί. Ένας όμορφος φυσιολογικός τοκετός που θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη. Οι μέρες μας τώρα είναι γεμάτες αγκαλιές, ξενύχτια, καινούργιες ισορροπίες και πολλή, πολλή αγάπη. Και η αλήθεια είναι πως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι.

Καλώς ήρθες στη ζωή μας, μικρέ μας. Ήσουν πάντα κομμάτι της καρδιάς μας.

Ευχαριστώ πολύ τον γιατρό μας Νίκο Αθανασόπουλο, και την ρεφλεξολόγο μας Δέσποινα Παπαβασιλείου».