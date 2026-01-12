Ιωάννα Σιαμπάνη: Η απάντηση για το φύλο του μωρού και τις δυσκολίες στη δεύτερη εγκυμοσύνη

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ιωάννα Σιαμπάνη, Έγκυος
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη, η οποία απάντησε στις ερωτήσεις των διαδικτυακών της ακολούθων.

Η ίδια αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ότι έχει πάρει 7 κιλά, αλλά και πως δεν επιθυμεί να μάθει το φύλο του μωρού.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη απάντησε μάλιστα και για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει στη δεύτερη εγκυμοσύνη της: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη πέρασα κορονοϊό και στη δεύτερη αδενοϊό, και στις δύο ήμουν περίπου τριών μηνών. Ήταν πολύ δύσκολο καθώς δεν μπορούσα να πάρω φάρμακα μόνο depon και βιταμίνη C όπως μου επέτρεπε ο γιατρός. Αυτό που θα πρότεινα είναι να προσέχετε τις επαφές, να τρέφεστε σωστά και να παίρνετε τις βιταμίνες σας.

Οι πρώτοι 3-4 μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, καμία σχέση με την πρώτη εγκυμοσύνη. Είχα έντονες ναυτίες, τρομερή κόπωση, ζαλάδες, λιποθυμικές τάσεις και παλινδρόμηση με καούρες που ακόμα παλεύω. Οπότε ήταν μια περίοδος που με δοκίμασε πολύ.

Σε αυτή την εγκυμοσύνη τα χάπια δυστυχώς δεν με έπιασαν, προσπαθούσα να τρώω μικρές ποσότητες και συχνά γεύματα όχι βαριά (δεν τα κατάφερνα πάντα με τις λιγούρες) και απέφευγα έντονες μυρωδιές».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:25 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Ηλιάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που «εξαφανίστηκε» από τα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Ηλιάκη, με ανάρτησή της στο Instagram, εξήγησε ποιος είναι ο λόγος που έχει «εξαφανιστ...
22:47 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στο Rosa και τον δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα. Η ηθοπ...
20:26 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Pan Pan για «Ανισόπεδη Ντίσκο»: Αποκάλυψε την ιστορία του τραγουδιού – «Είναι για το κορίτσι μου»

Ο Pan Pan μίλησε στον Βλάση Κωστούρο και στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», και α...
19:31 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κέλλυ Βρανάκη: Εννοείται ότι ενοχλήθηκα με το σχόλιο ότι κάποιος προσπαθεί να με επιβάλλει

Για την κριτική που δέχθηκε στο «Sing for Greece» και την παρουσίαση των υποψήφιων συμμετοχών ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι