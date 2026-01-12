Ιωάννα Σιαμπάνη: Η απάντηση για το φύλο του μωρού και τις δυσκολίες στη δεύτερη εγκυμοσύνη

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Ιωάννα Σιαμπάνη, η οποία απάντησε στις ερωτήσεις των διαδικτυακών της ακολούθων.

Η ίδια αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, ότι έχει πάρει 7 κιλά, αλλά και πως δεν επιθυμεί να μάθει το φύλο του μωρού.

Η Ιωάννα Σιαμπάνη απάντησε μάλιστα και για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει στη δεύτερη εγκυμοσύνη της: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη πέρασα κορονοϊό και στη δεύτερη αδενοϊό, και στις δύο ήμουν περίπου τριών μηνών. Ήταν πολύ δύσκολο καθώς δεν μπορούσα να πάρω φάρμακα μόνο depon και βιταμίνη C όπως μου επέτρεπε ο γιατρός. Αυτό που θα πρότεινα είναι να προσέχετε τις επαφές, να τρέφεστε σωστά και να παίρνετε τις βιταμίνες σας.

Οι πρώτοι 3-4 μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, καμία σχέση με την πρώτη εγκυμοσύνη. Είχα έντονες ναυτίες, τρομερή κόπωση, ζαλάδες, λιποθυμικές τάσεις και παλινδρόμηση με καούρες που ακόμα παλεύω. Οπότε ήταν μια περίοδος που με δοκίμασε πολύ.

Σε αυτή την εγκυμοσύνη τα χάπια δυστυχώς δεν με έπιασαν, προσπαθούσα να τρώω μικρές ποσότητες και συχνά γεύματα όχι βαριά (δεν τα κατάφερνα πάντα με τις λιγούρες) και απέφευγα έντονες μυρωδιές».