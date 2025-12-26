Έγκυος η Ιωάννα Σιαμπάνη – Η «χριστουγεννιάτικη» ανακοίνωση

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και ο σύζυγός της, ο επιχειρηματίας Τζίμης Σταθοκωστόπουλος, αποκάλυψαν ανήμερα των Χριστουγέννων ότι πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά.

Η σχεδιάστρια μόδας πόζαρε με φουσκωμένη κοιλίτσα, μαζί με το πρώτο της παιδί, τον Φώτη, μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο και αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα στους followers της.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, οι καρδιές μας μεγάλωσαν. Μωρό καθ’ οδόν» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Σιαμπάνη.

Δείτε την ανάρτηση της Ιωάννας Σιαμπάνη:

Η Ιωάννα Σιαμπάνη και Τζίμης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν το καλοκαίρι του 2022 στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι, λίγους μήνες πριν γίνουν γονείς για πρώτη φορά.