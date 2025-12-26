Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή για μαζική αύξηση της παραγωγής πυραύλων το 2026

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, διέταξε την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής πυραύλων την επόμενη χρονιά, καθώς και την κατασκευή νέων εργοστασίων όπλων, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσια πυρομαχικών, παρουσία ανώτατων αξιωματούχων, το κρατικό πρακτορείο KCNA ανέφερε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζήτησε από τις μονάδες παραγωγής να ανταποκριθούν στις «μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες των πυραυλικών και πυροβολικών δυνάμεων του κράτους».

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης τόνισε ότι απαιτείται σημαντική αύξηση της συνολικής παραγωγικής ικανότητας, ώστε να συμβαδίζει με τις ανάγκες του στρατού, της Πιονγκγιάνγκ, δίνοντας εντολή για την ανέγερση νέων εργοστασίων πυρομαχικών.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει αυξήσει σημαντικά τις δοκιμές πυραύλων τα τελευταία χρόνια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση των δυνατοτήτων πλήγματος ακριβείας, στην πρόκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα, καθώς και στη δοκιμή όπλων πριν από ενδεχόμενη εξαγωγή τους στη Ρωσία.

Η επίσκεψη του Κιμ Γιονγκ Ουν, στα εργοστάσια ανακοινώθηκε μία ημέρα μετά, από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία επιθεώρησε μονάδα κατασκευής πυρηνικού υποβρυχίου, δηλώνοντας ότι η Βόρεια Κορέα θα απαντήσει στην «απειλή» της Νότιας Κορέας να αναπτύξει αντίστοιχα σκάφη.

Σύμφωνα με το KCNA, ενημερώθηκε επίσης για έρευνες σχετικά με «νέα υποβρύχια όπλα».

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε τη δοκιμαστική εκτόξευση νέου τύπου αντιαεροπορικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς πάνω από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας.

Το κυβερνών Κόμμα των Εργατών της Κορέας αναμένεται να πραγματοποιήσει το πρώτο του συνέδριο έπειτα από πέντε χρόνια στις αρχές του 2026, όπου όπου θα καθοριστούν οι οικονομικοί και στρατιωτικοί στόχοι της χώρας.

Πηγή: AFP