Τα μυστικά των Σκυθών: Τι κρύβει τάφος 2.300 ετών που ανακαλύφθηκε σε χωριό της Μολδαβίας – Ένα σπάνιο θυμιατήρι και ένας αρχαίος βωμός

Οι αχανείς στέπες της ανατολικής Ευρώπης κρύβουν ακόμα στα σπλάχνα τους τα μυστικά των αρχαίων νομάδων πολεμιστών που κάποτε τις κυριάρχησαν.

Μια πρόσφατη αρχαιολογική έρευνα αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωής και των τελετουργικών τους. Συγκεκριμένα, μια σωστική ανασκαφή κοντά στο χωριό Γκούρα Μπάκουλουι (Gura Bîcului) στη Μολδαβία έφερε στο φως μια σκυθική ταφή ηλικίας 2.300 ετών, η οποία συνεχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά της.

Στο εσωτερικό του υπόγειου τάφου, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ανθρώπινα κατάλοιπα, κεραμικά αγγεία, αιχμές βελών, χάντρες, ένα σπάνιο θυμιατήριο και ένα κατεργασμένο λίθινο αντικείμενο που ενδέχεται να εξυπηρετούσε κάποιον τελετουργικό σκοπό.

Η ταφή, η οποία χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ., ανήκει σε μια νεκρόπολη τύπου τύμβου (κούργκαν / kurgan) στην επαρχία Ανένι Νόι (Anenii Noi) και δεν έχει ακόμη ανασκαφεί πλήρως.

Ένα σπάνιο θυμιατήριο που συνδέεται με τα ταφικά έθιμα των Σκυθών

Ανάμεσα στα πιο σημαντικά ευρήματα είναι το κεραμικό θυμιατήριο, το οποίο περιγράφεται από τους ειδικούς ως χαρακτηριστικό των σκυθικών νεκροπόλεων από τον 3ο έως τον 2ο αιώνα π.Χ.

Τέτοια αντικείμενα θεωρούνται σπάνια για την αρχαιολογική κληρονομιά της Μολδαβίας και ενδέχεται να αποτελέσουν ένα από τα κεντρικά εκθέματα του Εθνικού Μουσείου Ιστορίας. Τα θυμιατήρια συνδέονται συχνά με τελετουργικές πρακτικές στο πλαίσιο των σκυθικών ταφικών εθίμων.

Η παρουσία τους στον τάφο της Γκούρα Μπάκουλουι υποδηλώνει ότι η ταφή δεν ήταν απλώς ένας τόπος εναπόθεσης, αλλά μέρος μιας προσεκτικά οργανωμένης τελετής, η οποία διαμορφωνόταν από τις πεποιθήσεις, την κοινωνική θέση και τις παραδόσεις της κοινότητας.

Το λειασμένο λίθινο αντικείμενο που βρέθηκε στον θάλαμο τραβά επίσης την προσοχή. Οι αρχαιολόγοι υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να χρησίμευε ως ένας μικρός βωμός, αν και αυτή η ερμηνεία παραμένει επιφυλακτική μέχρι το αντικείμενο να μελετηθεί πλήρως.

Ένας τάφος που δεν έχει ανασκαφεί πλήρως

Η ταφή δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Ο Βλαντ Βόρνικ (Vlad Vornic), διευθυντής της Εθνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι οι σωστικές ανασκαφές συνεχίζονται ακόμη στον χώρο.

Σημαντικά ευρήματα έχουν ήδη καταγραφεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του θαλάμου, συμπεριλαμβανομένων ενός λειασμένου λίθινου αντικειμένου, ενός ανέπαφου κεραμικού αγγείου και άλλων αντικειμένων τυπικών για τις σκυθικές νεκροπόλεις του 3ου και 2ου αιώνα π.Χ.

Οι ερευνητές αναμένουν ότι οι περαιτέρω εργασίες ενδέχεται να αποκαλύψουν πρόσθετα τεχνουργήματα και να προσφέρουν μια σαφέστερη εικόνα για το πρόσωπο που θάφτηκε εκεί, τη δομή του τάφου και την ευρύτερη νεκρόπολη στην οποία ανήκε.

Σπουδαίο εύρημα για την αρχαιολογική κληρονομιά της Μολδαβίας

Η ανακάλυψη θεωρείται σημαντική επειδή προσθέτει νέα στοιχεία για την παρουσία και τις ταφικές παραδόσεις των κοινοτήτων που σχετίζονταν με τους Σκύθες στην επικράτεια της σημερινής Μολδαβίας.

Οι Σκύθες, γνωστοί σε ολόκληρο τον κόσμο της ευρασιατικής στέπας για την κουλτούρα της ιππασίας, τον οπλισμό και τα ιδιαίτερα ταφικά τους έθιμα, άφησαν αρχαιολογικά ίχνη σε μια τεράστια περιοχή που εκτείνεται από την Ποντική στέπα έως τα όρια της Ανατολικής Ευρώπης.

Στη Μολδαβία, τα ευρήματα αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα πολύτιμα επειδή βοηθούν να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι κοινότητες της Ύστερης Εποχής του Σιδήρου χρησιμοποιούσαν το τοπίο του Κάτω Δνείστερου, πώς έθαβαν τους νεκρούς τους και πώς οι τοπικές παραδόσεις αλληλοεπιδρούσαν με τις ευρύτερες πολιτισμικές πρακτικές των Σκυθών.

Προς το παρόν, ο τάφος της Γκούρα Μπάκουλουι αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες αρχαιολογικές ανακαλύψεις που έχουν αναφερθεί πρόσφατα στη Μολδαβία.

Ο θάλαμός του έχει ήδη αποδώσει αντικείμενα που συνδέονται με το τελετουργικό, τον πόλεμο και τον προσωπικό καλλωπισμό.

Καθώς η ανασκαφή συνεχίζεται, οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι η ταφή θα προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για μια σκυθική κοινότητα που έζησε πριν από περισσότερες από δύο χιλιετίες.