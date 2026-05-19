Χαμός στη Βουλή με Κωνσταντοπούλου και Λαμπρούλη, διεκόπη η συνεδρίαση – Βίντεο

Άγριο καβγά είχαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο αντιπρόεδρος της Βουλή, Γιώργος Λαμπρούλης. Όλα ξεκίνησαν όταν η κ. Κωνσταντοπούλου ζήτησε τον λόγο για να τοποθετηθεί μετά την παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

«Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το προεδρείο; Έλεος. Ζητήσατε να κάνετε παρέμβαση, μετά ζήτησε ο κ. Ηλιόπουλος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που επιθυμεί να παρέμβει για να συνεχίσει η διαδικασία» είπε ο κ. Λαμπρούλης και της έδωσε τον λόγο.

«Πού προβλέπεται να μου απευθύνεστε έτσι κ. Λαμπρούλη; Πού προβλέπεται αυτό που κάνετε; Σας ζήτησα τον λόγο ως αρχηγός…» του απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε τον λόγο; Κάνατε νοήματα; Το είδαμε το νόημα, αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι’ αυτό σας έδωσα τον λόγο αμέσως, μόλις ολοκλήρωσε ο υπουργός» ανταπάντησε ο αντιπρόεδρος της Βουλής.

«Πού προβλέπεται να μου μιλάτε έτσι;» επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Εσείς από πού προβλέπεται να μιλάτε έτσι;» αντέτεινε ο κ. Λαμπρούλης και διέκοψε εμφανώς ενοχλημένος τη συνεδρίαση.

Κατέβηκε από το προεδρείο ο Λαμπρούλης

Ύστερα από λίγα λεπτά η συνεδρίαση άρχισε ξανά, μόνο που αυτή τη φορά στο προεδρείο βρισκόταν ο Βασίλης Βιλιάρδος που έδωσε τον λόγο στην κ. Κωνσταντοπούλου.

Εκείνη όμως δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό με τον κ. Λαμπρούλη και είπε: «Εγώ ζήτησα μια παρέμβαση από τον προκάτοχό σας στην έδρα, τον κ. Λαμπρούλη, ο οποίος συμπεριφερόμενος πάρα πολύ προσβλητικά, στην αρχή παρίστανε ότι δεν βλέπει και δεν ακούει ότι ζητάω παρέμβαση. Χειρονομώντας μάλιστα, τον είδαμε όλοι εδώ, και, στη συνέχεια, μου επιτέθηκε με ανοίκειο τρόπο, απευθύνοντάς μου τον λόγο με σκαιό ύφος, προς υπεράσπιση του υπουργού προφανώς, δίνοντας και στον υπουργό τον χρόνο να αποχωρήσει.

Εγώ παρακαλώ και ζητώ να πληροφορηθούμε για ποιον λόγο διακόπτεται η συνεδρίαση. Μπορεί ο κ. Λαμπρούλης, βουλευτής του ΚΚΕ, όποτε θέλει, και συγκεκριμένα όταν εγώ ζητώ τον λόγο, να διακόπτει τη συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής και να περιμένουμε οι βουλευτές που είμαστε εδώ; Μπορεί να το κάνει αυτό ο κ. Λαμπρούλης επειδή είναι ΚΚΕ; Επειδή τα βρίσκει με τον κύριο Γεωργιάδη; Επειδή έχει αποδεχθεί και άλλες φορές να μου επιτεθεί; Μπορεί να διακόπτει τη συνεδρίαση της Βουλής, αφού πρώτα με καταπροσέβαλε και με επιτίμησε;».

«Απαράδεκτη η συμπεριφορά του»

«Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι απαράδεκτη και άκρως αντικοινοβουλευτική η συμπεριφορά, που διευκόλυνε την κυβέρνηση για άλλη μία φορά. Πρώτα είπαν “δεν ψηφίζουμε, απέχουμε” από τις άρσεις ασυλίας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία, με λιγότερους βουλευτές και με πολλές επιστολικές ψήφους βέβαια, να καταφερθεί κατά πολιτικού της αντιπάλου. Ούτε μία αίτηση άρσης ασυλίας που έχει γίνει με πολιτικές διώξεις για το ΚΚΕ δεν έχουμε αφήσει εμείς που να μην την καταψηφίσουμε. Εδώ το ΚΚΕ σήμερα βολικά είπε “απέχουμε, δεν καταχωρίζουμε ψήφο”. Και τώρα, πάρα πολύ βολικά, ο κ. Λαμπρούλης έδωσε τον χρόνο στον κ. Φλωρίδη να φύγει, αφού πρώτα σιγόνταρε και τις ακραίες απρέπειες Φλωρίδη, με ψυχιατρικοποίηση του πολιτικού λόγου και του πολιτικού διαλόγου» συνέχισε η κ. Κωνσταντοπούλου καθώς νωρίτερα ο κ. Φλωρίδης, την ώρα που αντιδρούσε, είπε ότι είναι δικηγόρος και δεν μπορεί με την επιστήμη που έχει σπουδάσει να τη βοηθήσει.

«Φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί και πολλές θιασώτες της ψυχιατρικοποίησης, διότι ο Φλωρίδης, από την έδρα του υπουργού, υπαινίσσεται ότι κάποια άλλη αρμοδιότητα μπορεί να με βοηθήσει. Αυτό είπε ως υπουργός. Και είναι υπουργός Δικαιοσύνης. Ο τύπος που ήταν στα αζήτητα, στα αχρείαστα και στα άχρηστα, και τον ανέσυρε ο Μητσοτάκης και τον διόρισε για να κυβερνά, διότι στα μείζονα υπουργεία οι υπουργοί είναι διορισμένοι και στα υπόλοιπα είναι παρακολουθούμενοι», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου, που σχολίασε ότι λείπει από τη βουλή η υποτιθέμενη πλειοψηφία.

«Η Βουλή συνεδριάζει σαν Βουλή-φάντασμα και κάποιοι, που παριστάνουν και τους αντισυστημικούς και τους αντιτιθέμενους στο αστικό κράτος, στην αστική δημοκρατία, στην αστική δικαιοσύνη, τελικώς με τη χειρότερη γραφειοκρατία επιτιμούν την αντιπολίτευση» πρόσθεσε και ζήτησε ενημέρωση για τη διακοπή της συνεδρίασης από την πλευρά του κ. Λαμπρούλη.

Η απάντηση του Βιλιάρδου

«Ο εκάστοτε προεδρεύων έχει δικαίωμα να διακόψει τη συνεδρίαση, με βάση κάποιο άρθρο που το αναζητώ τώρα. Δεν θυμάμαι το νούμερο, 67 ή κάτι τέτοιο, όταν δεν μπορεί να επιβάλει την τάξη. Υπάρχει άρθρο στον Κανονισμό. Έχει ξανασυμβεί. Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο που το λέει» υποστήριξε ο κ. Βιλιάρδος.

«Δεν συνέτρεξε διατάραξη της τάξης. Εγώ είχα ζητήσει τον λόγο για την παρέμβασή μου, αφού ο κ. Λαμπρούλης στην αρχή έκανε ότι δεν με βλέπει και ότι δεν με ακούει, και μου έκανε και αυτές τις χειρονομίες, τις απαξιωτικές, που κάνουν οι νταήδες και οι πολύ άντρες στις γυναίκες. Στη συνέχεια, άρχισε να φωνάζει από έδρας και να μου απευθύνεται με τρόπο σκαιό και υποτιμητικό. Ζήτησα τον λόγο και τον ρώτησα με ποιο δικαίωμα μου απευθύνεται έτσι» απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Από πού το παίρνει αυτό το δικαίωμα; Από τον κύριο Φλωρίδη; Από τη βουλευτίνα του εδώ; Από τον αρχηγό του; Από τον Μητσοτάκη; Από πού το παίρνει; Γιατί από τον Κανονισμό της Βουλής και από το αστικό δίκαιο δεν το παίρνει.

Μην ψάχνετε να βρείτε τη διατάραξη της τάξης, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρξε διατάραξη της τάξης. Άρα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα ο κ. Λαμπρούλης να διακόψει τη συνεδρίαση, εμποδίζοντας πολιτική αρχηγό από το να τοποθετηθεί και καθυστερώντας την όλη συνεδρίαση, την ώρα μάλιστα που γίνονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Λυπάμαι πάρα πολύ. Μην ψάξετε, κύριε Πρόεδρε, προσχήματα. Ξέρω άριστα τον Κανονισμό και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Λαμπρούλης, που τον έχουμε δει και άλλες φορές να επιτιμά, δεν είχε κανένα δικαίωμα να κάνει αυτό που έκανε» πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.