Άγριος καβγάς Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα στη Βουλή: «Οι φασίστες μιλάνε έτσι» – «Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»

Ζωή Κωνσταντοπούλου - Μαρία Κομνηνάκα
«Θερμό επεισόδιο» ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Κομνηνάκα κατά τη διακοπή της συνεδρίασης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΚΚΕ, Γιώργος Λαμπρούλης κατέβηκε από την έδρα μετά τον καβγά του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και κάπου εκεί ξέσπασε νέος καβγάς μεταξύ Κωνσταντοπούλου – Κομνηνάκα.

Η βουλευτής του ΚΚΕ αντέδρασε έντονα για τη συμπεριφορά της κα Κωνσταντοπούλου με βαριές εκφράσεις να… εκτοξεύονται εκατέρωθεν.

Ολόκληρος ο διάλογος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είσαι γυναίκα. Οι Λαμπρούληδες και οι Παφίληδες έφεραν τους Κυριαζίδηδες.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι συμπεριφορά είναι αυτή;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεσαι αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Τι λες;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές.

Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Και δεν του κάνατε μια ερώτηση ποτέ λόγω της συγγένειας.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη; Τι πράγματα είναι αυτά; Είσαι καλά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ :Μη με βρίζεις συγκρατήσου

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξάδελφο μου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου

Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτιλισμένη. Εσύ η άμωμη, η ευπρεπής . Πρέπει να εξηγήσεις

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Που παιδί μου; Είσαι με τα καλά σου; Έχεις μια εμμονή…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις θα τις έχετε επί του πεδίου . Οι φασιστές τα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάτε το δάχτυλο. Συμπεριφορά διπρόσωπη και συστημική .

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Όταν πουλάς εκδούλευση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ζήτησε κανείς αντάλλαγμα; Εγω σου ζήτησα να καταδικάσεις έναν τραμπούκο κακοποίηση που είναι στο κόμμα σου. Η Κανέλλη την υπερασπίζεται την Μπακογιάννη.

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Γυναίκα είναι η Κανέλλη . Γιατί δεν την υπερασπίζεσαι;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα έχεις μπερδέψει. Επίσης η Κανέλλη υπερασπίστηκε τον Μητσοτάκη και τον Μυλωνακη και είπε ότι έπαθε ανεύρυσμα από τα συκοφαντικά μανταλάκια. Η σταδιοδρομήσασα επί χούντας

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ: Εντάξει πες κι άλλα

