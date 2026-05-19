Παναγιώτα Βλαντή: «Κάποιοι σύντροφοί μου δεν απολάμβαναν τις επιτυχίες μου – Πιο πολύ έγινε από κόμπλεξ»

Σταύρος Ιωακείμ

Η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε για παλαιότερες σχέσεις της και αποκάλυψε ότι ορισμένοι σύντροφοί της δεν χαίρονταν με την επαγγελματική επιτυχία της. Η ηθοποιός ανέφερε ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες άντρες που βρέθηκαν στο πλευρό της δεν σεβάστηκαν τη δουλειά της.

Η Παναγιώτα Βλαντή βρέθηκε στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, «Με τον Ρένο», και αναφέρθηκε στην απόσταση που υπήρχε στο παρελθόν ανάμεσα στην επαγγελματική της πορεία και την προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός είπε ότι, σε περιόδους μεγάλης επιτυχίας, η ίδια δεν ένιωθε καλά, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα στα προσωπικά της. Παράλληλα, σημείωσε ότι κάποιοι σύντροφοί της δεν μοιράζονταν τη χαρά της για όσα κατάφερνε.

«Στις μεγάλες μου επιτυχίες, εγώ προσωπικά δεν ήμουν καλά. Κάποιοι σύντροφοί μου απολάμβαναν τις επιτυχίες μου και κάποιοι… καθόλου. Μου έχει τύχει να μη σέβονται τη δουλειά μου. Πιο πολύ έγινε από κόμπλεξ απέναντί μου και όχι επειδή το πίστευε. Έπρεπε να βρει κάτι. Χρησιμοποίησε αυτή την ατάκα για να με κάνει να νιώσω εγώ κατώτερη. Για να ανέβει το εγώ του», εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο επάγγελμά της, το οποίο χαρακτήρισε συναρπαστικό. Ωστόσο, η ίδια τόνισε ότι η υποκριτική δεν λειτουργεί ως θεραπεία για τα προσωπικά ζητήματα ενός ανθρώπου.

«Δεν πιστεύω ότι η δουλειά μας είναι ψυχαναλυτική, είναι συναρπαστική. Τα προσωπικά σου θέματα δεν στα λύνει η δουλειά. Σε βοηθάει να ονειρευτείς, να ξεχαστείς, να ταξιδέψεις, να δουλέψεις, όχι όμως να βελτιωθείς. Πρέπει να μιλήσεις σε κάποιον ειδικό. Η ζωή δεν έχει μόνο χαρά ή μόνο λύπη. Όταν κάποιος μου φερθεί άσχημα, πέφτω σε μεγάλη θλίψη».

