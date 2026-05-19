Φλωρίδης: Τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει – Τι είπε για τη Λάουρα Κοβέσι

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Φλωρίδης
Στην τροπολογία για την επιτάχυνση εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αναφέρθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθαρίζοντας ότι η διάταξη που προωθείται δεν θίγει το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, έστειλε επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύνης, για την τροπολογία, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ στην Ελλάδα».

«Επειδή γίνεται μία συζήτηση για πώς ήρθε αυτή η διάταξη για την επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας σε υποθέσεις που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα, θέλω να θυμίσω ότι η κ. Κοβέσι πριν από λίγο καιρό ήρθε στην Ελλάδα, ήρθε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και πήρε μέρος και στο Φόρουμ των Δελφών.  Σας διαβάζω κατά λέξη τι ακριβώς είπε στο Φόρουμ των Δελφών. “Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι”. Κατά συνέπεια, όταν συζητάμε εδώ ότι εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία η οποία ενδεχομένως να περιορίζει τα δικαιώματα των ευρωπαίων εισαγγελέων, αυτό είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχει σχέση με την αλήθεια» είπε ο κ. Φλωρίδης.

«Τώρα, έκανα μια νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να μην μείνει καμία αμφιβολία πέρα από τις δηλώσεις που έχω κάνει εδώ, ότι ο ιδρυτικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες, ο οποίος είναι βεβαίως συμβατός με τον κανονισμό, δεν υφίσταται καμία απολύτως αλλαγή. Τα δικαιώματα, τα ανακριτικά που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συνεχίζει να τα έχει. Θέλω να θυμίσω επίσης ότι ανακριτές σε όλες τις διαδικασίες, τις υποθέσεις που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχουν» είπε ο κ. Φλωρίδης και υπενθύμισε την υπόθεση 717. «Εκεί δεν έχει ανακριτή; Έχει ανακριτή.  Εδώ λέμε απλώς, ότι ο ανακριτής επειδή έχουμε υποθέσεις για πολιτικούς, θα πρέπει να είναι ένας έμπειρος δικαστής. Αυτός πρέπει να είναι εφέτης ανακριτής. Και αυτός ορίζεται από την Ολομέλεια. Και αν μιλάμε για την ολομέλεια του Εφετείου της Αθήνας, αυτή έχει 250 – 300 Εφέτες. Κατά συνέπεια, το πλαίσιο είναι αυτό» σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

 

