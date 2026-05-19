Λίβερπουλ: Παρουσίασε τη φανέλα της για τη νέα σεζόν – Παραπέμπει στη δεκαετία του ’90

Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Liverpool - Everton
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Λίβερπουλ παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27, η οποία αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’90 και ειδικότερα από την εμβληματική εμφάνιση της περιόδου 1989-90.

Οι Reds έκαναν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης την Τρίτη 19 Μαΐου, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στρέφει πλέον την προσοχή της στη νέα σεζόν, παρουσιάζοντας μια φανέλα που παραπέμπει στην περίοδο κατά την οποία η ομάδα του Κένι Νταλγκλίς κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Η νέα εμφάνιση θυμίζει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φανέλες της Λίβερπουλ, καθώς βασίζεται στο σχέδιο της adidas που είχε συνδεθεί με την ομάδα των τελών της δεκαετίας του ’80 και των αρχών της δεκαετίας του ’90. Το σχέδιο διατηρεί τη βαθιά κόκκινη βάση και ενσωματώνει σύγχρονα στοιχεία, με στόχο να ενώσει τη νοσταλγία με τη μοντέρνα αισθητική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν, η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Λίβερπουλ αποτίει φόρο τιμής σε μία από τις πιο ένδοξες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, επαναφέροντας με σύγχρονη προσέγγιση το αξέχαστο σχέδιο της adidas για τη νέα γενιά φιλάθλων.

Η αυθεντική εμφάνιση της περιόδου 1989-1991 θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο εμβληματικές adidas φανέλες στην ιστορία της Λίβερπουλ, καθώς συνδέθηκε με μία από τις κορυφαίες ομάδες που φόρεσαν ποτέ τα κόκκινα, κατακτώντας τότε το 18ο πρωτάθλημα Αγγλίας, αριθμό-ρεκόρ για αγγλικό σύλλογο εκείνη την εποχή.

Η νέα έκδοση αντλεί έμπνευση από το αυθεντικό σχέδιο της adidas, που ξεχώριζε για τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα του, παντρεύοντας την κλασική ταυτότητα του συλλόγου με μοντέρνα στοιχεία απόδοσης και σχεδιασμού.

Η βαθιά κόκκινη βάση εμπλουτίζεται με ένα σύγχρονο all-over γραφικό, το οποίο παραπέμπει αισθητικά στην εμφάνιση των late ‘80s, αλλά με πιο «καθαρή» και μοντέρνα εκτέλεση. Οι λευκές λεπτομέρειες στο έμβλημα του συλλόγου, το λογότυπο της adidas και τα τελειώματα ενισχύουν τη νοσταλγική αισθητική, μαζί με μία ανανεωμένη εκδοχή του ιστορικού print.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και νέο στιλ γραμματοσειράς για ονόματα και αριθμούς στο πίσω μέρος της φανέλας, το οποίο ακολουθεί τη νέα τυπογραφική ταυτότητα που εισήχθη την περασμένη σεζόν και είναι εμπνευσμένο από τα φτερά και τα νύχια του Liver bird.»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Κομισιόν: Το σχέδιο δράσης για την επισιτιστική ασφάλεια και τα λιπάσματα

Πρόεδρος ΑΔΜΗΕ: Πώς τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα μελέτη: Κρυμμένα «μοτίβα σακχάρων» στα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να ανιχνεύουν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο
περισσότερα
10:52 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Βραζιλία: Ο Αντσελότι κάλεσε τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ – «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από απουσία δύο ετών, ο Νεϊμάρ κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας από τον προπονητή Κάρλο Αν...
15:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών στους παίκτες

Μετά το τέλος των playoffs του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση, καθώς η ισοπαλία ...
04:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομ...
03:15 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Η «Ένωση» γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε νυχτερινό κέντρο της ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν