Λίβερπουλ: Παρουσίασε τη φανέλα της για τη νέα σεζόν – Παραπέμπει στη δεκαετία του ’90

Η Λίβερπουλ παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2026-27, η οποία αντλεί έμπνευση από τη δεκαετία του ’90 και ειδικότερα από την εμβληματική εμφάνιση της περιόδου 1989-90.

Οι Reds έκαναν τα αποκαλυπτήρια της νέας εμφάνισης την Τρίτη 19 Μαΐου, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ στρέφει πλέον την προσοχή της στη νέα σεζόν, παρουσιάζοντας μια φανέλα που παραπέμπει στην περίοδο κατά την οποία η ομάδα του Κένι Νταλγκλίς κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Η νέα εμφάνιση θυμίζει μία από τις πιο χαρακτηριστικές φανέλες της Λίβερπουλ, καθώς βασίζεται στο σχέδιο της adidas που είχε συνδεθεί με την ομάδα των τελών της δεκαετίας του ’80 και των αρχών της δεκαετίας του ’90. Το σχέδιο διατηρεί τη βαθιά κόκκινη βάση και ενσωματώνει σύγχρονα στοιχεία, με στόχο να ενώσει τη νοσταλγία με τη μοντέρνα αισθητική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν, η νέα εντός έδρας εμφάνιση της Λίβερπουλ αποτίει φόρο τιμής σε μία από τις πιο ένδοξες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, επαναφέροντας με σύγχρονη προσέγγιση το αξέχαστο σχέδιο της adidas για τη νέα γενιά φιλάθλων.

Η αυθεντική εμφάνιση της περιόδου 1989-1991 θεωρείται από πολλούς μία από τις πιο εμβληματικές adidas φανέλες στην ιστορία της Λίβερπουλ, καθώς συνδέθηκε με μία από τις κορυφαίες ομάδες που φόρεσαν ποτέ τα κόκκινα, κατακτώντας τότε το 18ο πρωτάθλημα Αγγλίας, αριθμό-ρεκόρ για αγγλικό σύλλογο εκείνη την εποχή.

Η νέα έκδοση αντλεί έμπνευση από το αυθεντικό σχέδιο της adidas, που ξεχώριζε για τα χαρακτηριστικά γεωμετρικά μοτίβα του, παντρεύοντας την κλασική ταυτότητα του συλλόγου με μοντέρνα στοιχεία απόδοσης και σχεδιασμού.

Η βαθιά κόκκινη βάση εμπλουτίζεται με ένα σύγχρονο all-over γραφικό, το οποίο παραπέμπει αισθητικά στην εμφάνιση των late ‘80s, αλλά με πιο «καθαρή» και μοντέρνα εκτέλεση. Οι λευκές λεπτομέρειες στο έμβλημα του συλλόγου, το λογότυπο της adidas και τα τελειώματα ενισχύουν τη νοσταλγική αισθητική, μαζί με μία ανανεωμένη εκδοχή του ιστορικού print.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και νέο στιλ γραμματοσειράς για ονόματα και αριθμούς στο πίσω μέρος της φανέλας, το οποίο ακολουθεί τη νέα τυπογραφική ταυτότητα που εισήχθη την περασμένη σεζόν και είναι εμπνευσμένο από τα φτερά και τα νύχια του Liver bird.»