Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» – Γνωστές οι 24 από τις 36 ομάδες της League Phase της νέας σεζόν

Η φετινή σεζόν του Champions League ολοκληρώνεται με τον τελικό της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου, στις 19:00, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Την ίδια ώρα, η UEFA διαμορφώνει σταδιακά το «παζλ» της νέας σεζόν, καθώς έχουν γίνει ήδη γνωστές οι 24 από τις 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η διοργάνωση αναζητά ακόμη 12 εισιτήρια, προκειμένου να σχηματιστεί η πλήρης εικόνα για τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο επόμενο Champions League. Δύο από αυτά τα εισιτήρια αφορούν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι διεκδικούν θέση μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών.

Η ΑΕΚ θα βρίσκεται δεδομένα στα playoffs του Champions League. Η Ένωση περιμένει να ξεκαθαρίσει αν θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Για να συμβεί αυτό, η ΑΕΚ χρειάζεται έναν αποκλεισμό ισχυρής ομάδας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, με μία μόνο εξαίρεση. Αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League και κατακτήσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ στις 20 Μαΐου, στις 22:00, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα προκύψουν από την τελική κατάταξη των κορυφαίων πρωταθλημάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, κυρίως της Ιταλίας, αλλά και από την έκβαση των προκριματικών γύρων στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase του επόμενου Champions League: