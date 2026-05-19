Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» – Γνωστές οι 24 από τις 36 ομάδες της League Phase της νέας σεζόν

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

champions_league
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η φετινή σεζόν του Champions League ολοκληρώνεται με τον τελικό της Βουδαπέστης στις 30 Μαΐου, στις 19:00, ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ. Την ίδια ώρα, η UEFA διαμορφώνει σταδιακά το «παζλ» της νέας σεζόν, καθώς έχουν γίνει ήδη γνωστές οι 24 από τις 36 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η διοργάνωση αναζητά ακόμη 12 εισιτήρια, προκειμένου να σχηματιστεί η πλήρης εικόνα για τις ομάδες που θα πάρουν μέρος στο επόμενο Champions League. Δύο από αυτά τα εισιτήρια αφορούν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, οι οποίοι διεκδικούν θέση μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών.

Η ΑΕΚ θα βρίσκεται δεδομένα στα playoffs του Champions League. Η Ένωση περιμένει να ξεκαθαρίσει αν θα μπει στο γκρουπ των ισχυρών. Για να συμβεί αυτό, η ΑΕΚ χρειάζεται έναν αποκλεισμό ισχυρής ομάδας από τον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, με μία μόνο εξαίρεση. Αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League και κατακτήσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ στις 20 Μαΐου, στις 22:00, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Τα υπόλοιπα εισιτήρια θα προκύψουν από την τελική κατάταξη των κορυφαίων πρωταθλημάτων που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, κυρίως της Ιταλίας, αλλά και από την έκβαση των προκριματικών γύρων στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Αναλυτικά οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει θέση στη League Phase του επόμενου Champions League:

  1. Μπάγερν Μονάχου
  2. Ρεάλ Μαδρίτης
  3. Παρί Σεν Ζερμέν
  4. Ίντερ
  5. Μάντσεστερ Σίτι
  6. Άρσεναλ
  7. Μπαρτσελόνα
  8. Ατλέτικο Μαδρίτης
  9. Ντόρτμουντ
  10. Άστον Βίλα
  11. Πόρτο
  12. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
  13. Μπέτις
  14. Αϊντχόφεν
  15. Φέγενορντ
  16. Λιλ
  17. Νάπολι
  18. Λειψία
  19. Βιγιαρεάλ
  20. Σαχτάρ
  21. Γαλατασαράι
  22. Σλάβια Πράγας
  23. Στουτγκάρδη
  24. Λανς

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βλέπουμε εφιάλτες; Βιολόγος αποκαλύπτει αν είναι κληρονομικοί και τι σημαίνουν

ΣΦΕΕ: Οι κλινικές μελέτες παραμένουν χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα

Κομισιόν: Το σχέδιο δράσης για την επισιτιστική ασφάλεια και τα λιπάσματα

Πρόεδρος ΑΔΜΗΕ: Πώς τα έργα διασύνδεσης θα οδηγήσουν σε μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Νέα μελέτη: Κρυμμένα «μοτίβα σακχάρων» στα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να ανιχνεύουν τον καρκίνο σε πρώιμο στάδιο
περισσότερα
10:52 , Τρίτη 19 Μαΐου 2026

Βραζιλία: Ο Αντσελότι κάλεσε τον Νεϊμάρ για το Μουντιάλ – «Σωματικά, νιώθω πολύ καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Έπειτα από απουσία δύο ετών, ο Νεϊμάρ κλήθηκε στην Εθνική Βραζιλίας από τον προπονητή Κάρλο Αν...
15:51 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών στους παίκτες

Μετά το τέλος των playoffs του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση, καθώς η ισοπαλία ...
04:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομ...
03:15 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Η «Ένωση» γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε νυχτερινό κέντρο της ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν