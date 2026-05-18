ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών στους παίκτες

Μετά το τέλος των playoffs του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση, καθώς η ισοπαλία με 2-2 στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, δεν έδωσε το δικαίωμα στον “δικέφαλο του βορρά”, να διεκδικήσει την έξοδο του στα προκριματικά του Champions League, με τον σύλλογο να επιβάλλει κυρώσεις στους παίκτες για τις κακές εμφανίσεις.

Με το τέλος του πρωταθλήματος της Super League και την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, γέμισε με προβληματισμό τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μετά και την νέα κακή εμφάνιση στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο “δικέφαλος του βορρά” είχε θέσει πολύ υψηλά τον πήχη, καθώς από την αρχή της σεζόν είχε στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, λόγω και της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Μετά τη λήξη του αγώνα στη Λεωφόρο και το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια και μετέφερε στους ποδοσφαιριστές την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης για την εικόνα και το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιστροφή του συνόλου στην Θεσσαλονίκη έγινε γνωστό πως θα υπάρξει χρηματικό πρόστιμο, αλλά και απαγόρευση διακοπών έως και την Τετάρτη. Η επιβολή των κυρώσεων έγινε για την κακή εμφάνιση της ομάδας στα playoffs του πρωταθλήματος, με τον σύλλογο του βορρά, να μπαίνει σε ένα στάδιο αναπροσαρμογής για την επόμενη μέρα.