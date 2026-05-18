ΠΑΟΚ: Πρόστιμο και απαγόρευση διακοπών στους παίκτες

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

ΠΑΟΚ
Πηγή: Intime
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μετά το τέλος των playoffs του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε στην 3η θέση, καθώς η ισοπαλία με 2-2 στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, δεν έδωσε το δικαίωμα στον “δικέφαλο του βορρά”, να διεκδικήσει την έξοδο του στα προκριματικά του Champions League, με τον σύλλογο να επιβάλλει κυρώσεις στους παίκτες για τις κακές εμφανίσεις.

Με το τέλος του πρωταθλήματος της Super League και την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, γέμισε με προβληματισμό τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, μετά και την νέα κακή εμφάνιση στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο “δικέφαλος του βορρά” είχε θέσει πολύ υψηλά τον πήχη, καθώς από την αρχή της σεζόν είχε στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, λόγω και της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου. Μετά τη λήξη του αγώνα στη Λεωφόρο και το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ο Χρήστος Καρυπίδης βρέθηκε στα αποδυτήρια και μετέφερε στους ποδοσφαιριστές την έντονη δυσαρέσκεια της διοίκησης για την εικόνα και το αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην επιστροφή του συνόλου στην Θεσσαλονίκη έγινε γνωστό πως θα υπάρξει χρηματικό πρόστιμο, αλλά και απαγόρευση διακοπών έως και την Τετάρτη. Η επιβολή των κυρώσεων έγινε για την κακή εμφάνιση της ομάδας στα playoffs του πρωταθλήματος, με τον σύλλογο του βορρά, να μπαίνει σε ένα στάδιο αναπροσαρμογής για την επόμενη μέρα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Αρρύθμιστη υπέρταση: Η απονεύρωση του νεφρού στο επίκεντρο της ελληνικής στρατηγικής

«Προσωπικός Βοηθός»: Ενισχύεται το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ – Τι αλλάζει από τον Ιούνιο

«Chios Kythira Pass 2026»: Έως και σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers των 300 και των 250 ευρώ

Παράξενες γεωλογικές δομές στην Αφροδίτη προβληματίζουν τους επιστήμονες

Η OpenAI λανσάρει εργαλεία προσωπικών χρηματοοικονομικών στο ChatGPT με δυνατότητα σύνδεσης τραπεζικών λογαριασμών
περισσότερα
04:46 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μπαρτσελόνα: Έγραψε ιστορία στη La Liga – Θρίλερ για παραμονή και Ευρώπη στην τελευταία αγωνιστική

Η Μπαρτσελόνα έγραψε ιστορία στη La Liga, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα που ολοκλήρωσε σεζόν 20 ομ...
03:15 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΑΕΚ: Η «Ένωση» γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Κωνσταντίνο Αργυρό – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Η ΑΕΚ συνέχισε τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε νυχτερινό κέντρο της ...
02:58 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΠΑΟΚ: «Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της ομάδας, μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρική...
01:22 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μέλλον του στον Ολυμπιακό: «Έχουμε συμβόλαιο»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε για το μέλλον του στον Ολυμπιακό, μετά το τέλος του ντέρμπι ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν