Πέτρος Μπουκοβίνας στον Realfm 97,8 για την ιστορική πρόκριση της Εθνικής Χάντμπολ: «Βγάλαμε πίστη, θέληση και ελληνική ψυχή»

«Αξίζαμε αυτή την πρόκριση, παίξαμε ο ένας για τον άλλον» δήλωσε για την ιστορική επιτυχία της Εθνικής μας ομάδας χάντμπολ να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027, ο αρχηγός της, Πέτρος Μπουκοβίνας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε στο Ρότερνταμ με 38-33 την Ολλανδία, στον δεύτερο αγώνα των πλέι οφ, την οποία είχε νικήσει και στον πρώτο αγώνα στην Χαλκίδα με 29-27 και έτσι σφράγισε την παρουσία του στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου, έπειτα από 22 χρόνια!

«Είμαι πολύ υπερήφανος για την ομάδα. Η ενέργεια, η συγκέντρωση, που βγάλαμε όλη την εβδομάδα, ήταν κάτι μοναδικό» επεσήμανε ο έμπειρος τερματοφύλακας και αρχηγός της ελληνικής ομάδας, προσθέτοντας: «Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που είχε παίκτες που αγωνίζονται με τους συλλόγους τους κάθε εβδομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ, έχουν τεράστιες παραστάσεις. Εμείς βγάλαμε πίστη, θέληση και ελληνική ψυχή».

