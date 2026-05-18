Κρήτη: «Δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους» – Ο φόβος και ο όρκος στον Άι Νικόλα

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία ενός Κρητικού από το Αμάρι, που καταγγέλλει ότι εδώ και μία 5ετία αναγκάστηκε, υπό καθεστώς φόβου, να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία, με φόντο τις συλλήψεις που έγιναν σήμερα από το ελληνικό FBI για το κύκλωμα τα μέλη του οποίου φέρονται να αφαιρούσαν με τη βία κτήματα από πολίτες, τα οποία στη συνέχεια καλλιεργούσαν παράνομα. Όπως έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, φέρονται να δήλωναν τις εκτάσεις αυτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξασφαλίζοντας επιδοτήσεις για τις συζύγους τους.

«Αυτοί δεν έχουν ούτε όσιο, ούτε ιερό…Τώρα, όμως, έπεσαν οι μάσκες» λέει στο Cretalive.gr ο Κρητικός, ένας από τους ανθρώπους που είχε ζητήσει απεγνωσμένα βοήθεια και πριν από περίπου δύο χρόνια, με αφορμή τον ξεσηκωμό τοπικών κοινωνιών σε άλλες περιοχές της Κρήτης, με αιχμή του δόρατος την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις τεράστιες ζημιές που προκαλούσαν τα ανεπιτήρητα ζώα. Μία υπόθεση αποτελεί μεγάλη «πληγή» στην Κρήτη.

Τότε, είχε μιλήσει μαζί με άλλους στην ιστοσελίδα και η απελπισία του ήταν έκδηλη. «Δεν φθάνει που δεκάδες άνθρωποι βλέπουν τις περιουσίες των παππούδων τους να ρημάζουν από την “επέλαση” εκατοντάδων ζώων, δεν φθάνει που πολλοί απ’ αυτούς χάνουν κάθε εισόδημα βιοπορισμού, είναι αναγκασμένοι να ανέχονται απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές, ξυλοδαρμούς» είχαν καταγγείλει.

Οι άνθρωποι έκλαιγαν καθώς, όπως έλεγαν, κάποιοι βοσκοί συμπεριφέρονται σαν γκάνγκστερ, με πρακτικές μαφίας. Πολλά δεινά που κατατρέχουν την Κρήτη μέχρι και σήμερα έχουν ως αφετηρία τους τα βοσκοτόπια και την ανεξέλεγκτη βόσκηση. Έχει χυθεί αίμα, έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, έχουν ξεριζωθεί οικογένειες για αντίποινα, όμως, οι περισσότεροι παραμένουν υπό ομηρεία μέχρι να γίνει το μεγάλο «μπαμ».

«Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά»

Το Cretalive επικοινώνησε εκ νέου με τον καταγγέλλοντα, με αφορμή την μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποίησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, τα εντάλματα σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων (θείου και ανιψιών) αλλά και της αυτόφωρης σύλληψης δύο γυναικών, συζύγων βασικών κατηγορουμένων για επιμέρους αδικήματα.

«Εμείς ξέρουμε τι έχουμε βιώσει τόσα χρόνια… Κάθε μήνυση που κάναμε για αγροζημιές, συνοδεύονταν από αντίποινα. Ποιος να τολμήσει να διαμαρτυρηθεί… Πέντε χρόνια είχα να πατήσω το πόδι μου στο σπίτι μου και στην περιουσία μου. Και δεν φθάνει που μας εκδίωξαν, αλλά καλλιεργούσαν τις ξένες περιουσίες σαν να ήταν δικές τους. Και όλα αυτά χωρίς να έχουν καμία σχέση με την περιοχή. Δεν σεβάστηκαν ούτε την συντεκνιά που έχουμε καμωμένη. Στην εποχή μας δεν υπάρχει ούτε λόγος, ούτε μπέσα, ούτε όρκος», είπε.

Ο όρκος στην εικόνα του Αγίου και ο εμπρησμός

Σύμφωνα με τον ίδιο, μόλις πριν από μία εβδομάδα πήγαν με κάποιον ύποπτο στα Κεραμειά για να τον βάλει να ορκιστεί μπροστά στην θρυλική εικόνα του Άι Νικόλα του Δικαστή. «Ορκίστηκε αλλά οι εξελίξεις τον ξεμπρόστιασαν… Κανένα όσιο, κανένα ιερό», μας είπε χαρακτηριστικά.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Δικαστής συνδέεται με την απονομή της δικαιοσύνης και έτσι πολλοί είναι εκείνοι, απ’ όλη την Κρήτη, που προστρέχουν κατά καιρούς μπροστά στην εικόνα του Αγίου για να δώσουν όρκο τιμής και πίστης. Κατά τη μακραίωνη παράδοση, όσοι ορκιστούν ψευδώς στην εικόνα, κάτι κακό θα τους βρει…

Ο ίδιος άνθρωπος αναφέρει ότι η υπόθεση που χειρίστηκε το Οργανωμένο σχετίζεται και με τον εμπρησμό του 4χ4 του γιου του, το 2023. «Έχετε να ακούσετε πολλά ακόμα… Σιγά-σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια».