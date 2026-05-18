ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ενεργήσει για την προστασία του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Η επίθεση δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla συνιστά μια πειρατική κίνηση, που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Οι ενέργειες αυτές πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Ο στόλος αλληλεγγύης, στον οποίο συμμετέχουν και Έλληνες πολίτες, πρέπει να φτάσει ασφαλής στον προορισμό του, στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας», σημειώνει και καταλήγει:

«Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Αρρύθμιστη υπέρταση: Η απονεύρωση του νεφρού στο επίκεντρο της ελληνικής στρατηγικής

«Προσωπικός Βοηθός»: Ενισχύεται το πρόγραμμα με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ – Τι αλλάζει από τον Ιούνιο

«Chios Kythira Pass 2026»: Έως και σήμερα οι αιτήσεις για τα vouchers των 300 και των 250 ευρώ

Παράξενες γεωλογικές δομές στην Αφροδίτη προβληματίζουν τους επιστήμονες

Η OpenAI λανσάρει εργαλεία προσωπικών χρηματοοικονομικών στο ChatGPT με δυνατότητα σύνδεσης τραπεζικών λογαριασμών
περισσότερα
16:07 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μίλτος Ζαμπάρας για ενδεχόμενο προσχώρησης στο κόμμα Τσίπρα: «Δεν αρνούμαι τίποτα»

«Εδώ θα είμαστε. Δεν αρνούμαι τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ζαμπ...
15:39 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης: «Καταθέτω δημόσια τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη διακυβέρνηση – Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των funds»

«Καταθέτω δημόσια τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη διακυβέρνηση. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία...
15:31 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Σοφία Ζαχαράκη: Νέα εθνική στρατηγική για το σχολικό δίκτυο, αποφάσεις με βάση δεδομένα, τεκμηρίωση και διαφάνεια

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία για τ...
14:59 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κικίλιας στον Realfm 97,8: Η ιδεολογική μας ταυτότητα είναι η ψυχή της παράταξης και μας συνδέει με την κοινωνία

«Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν κ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν