Ιράν: Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί πήρε εξιτήριο από νοσοκομείο στην Τεχεράνη, σύμφωνα με την οικογένειά της

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί στον τοίχο του Grand Hotel στο κέντρο του Όσλο πριν από το επίσημο δείπνο για την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 2023, στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 10 Δεκεμβρίου 2023. NTB/Javad Parsa via REUTERS /File Photo
Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ιρανή ακτιβίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί πήρε εξιτήριο από μονάδα καρδιολογικής φροντίδας και επέστρεψε στο σπίτι της, λίγες εβδομάδες μετά τη μεταφορά της από τη φυλακή στο νοσοκομείο έπειτα από ύποπτο καρδιακό επεισόδιο.

Την ανακοίνωση έκανε τη Δευτέρα ίδρυμα που διαχειρίζεται η οικογένειά της.

Η 54χρονη Μοχαμαντί τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή, για τη δράση της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν.

«Η επιστροφή της στη φυλακή θα είναι θανατική καταδίκη»

Σύμφωνα με το οικογενειακό ίδρυμα, η Μοχαμαντί είχε καταδικαστεί σε νέα ποινή φυλάκισης τον Φεβρουάριο, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η ίδια υπέστη ύποπτο καρδιακό επεισόδιο στα τέλη Μαρτίου και έναν μήνα αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, αρχικά στη βορειοδυτική πόλη Ζαντζάν και στη συνέχεια, μετά από προσωρινή αναστολή της ποινής της με υψηλή εγγύηση, στο νοσοκομείο Pars της Τεχεράνης.

«Η ανάρρωσή της απαιτεί αυστηρή ιατρική παρακολούθηση εκτός φυλακής. Η επιστροφή της στην κράτηση θα είναι θανατική καταδίκη», ανέφερε η κόρη της, Κιάνα Ραχμανί, σύμφωνα με το ίδρυμα.

Καμία αντίδραση από το ιρανικό ΥΠΕΞ

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έκαναν αναφορά στην υπόθεση, αναφέρει το Reuters.

Η Μοχαμαντί -οι επανειλημμένες συλλήψεις της οποίας έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις- συνελήφθη ξανά τον Δεκέμβριο μετά τις δηλώσεις της για τον θάνατο του δικηγόρου Χοσρό Αλικόρντι.

Σύμφωνα με εισαγγελικές αρχές, είχε προχωρήσει σε «προκλητικές δηλώσεις» κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για τον Αλικόρντι.

Νοσηλεία σε δύο νοσοκομεία

Το οικογενειακό ίδρυμα ανέφερε ότι η Ναργκίς Μοχαμαντί νοσηλεύτηκε αρχικά στη μονάδα εντατικής καρδιολογικής φροντίδας του νοσοκομείου Mousavi στη Ζαντζάν από την 1η έως τις 10 Μαΐου.

Στη συνέχεια, έπειτα από προσωρινή αναστολή της ποινής της, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στη μονάδα CCU του νοσοκομείου Pars στην Τεχεράνη, όπου παρέμεινε από τις 10 έως τις 17 Μαΐου.

