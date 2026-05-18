Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελένη Αυλωνίτου – «Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Πολιτική

Ελένη Αυλωνίτου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ελένη Αυλωνίτου.

Σε ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Αυλωνίτου γράφει ότι «από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», και όλα δείχνουν ότι οδεύει προς το κόμμα που θα ανακοινώσει στις 26 Μαΐου 2026 ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς στο post της αναφέρει πως «θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Αυλωνίτου ήταν παρούσα στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Αναλυτικά η ανάρτηση της κ. Αυλωνίτου:

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Από σήμερα δεν ανήκω πια στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Στην Αριστερά και στο πεδίο των αγώνων για Δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων, βρίσκομαι από τα φοιτητικά μου χρόνια.

Φυσικά, οι αγώνες μου αυτοί δεν σταματάνε με την σημερινή μου παραίτηση από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά και από το ίδιο το κόμμα, που υπηρέτησα με αυταπάρνηση πάνω από τρεις δεκαετίες. Θα συνεχιστούν με τον ίδιο ενθουσιασμό της πρώτης νιότης μου γιατί νοιώθω ότι το οφείλω στα νέα παιδιά, που αφυκτιούν για τις συνθήκες ζωής που τους παραδίδουμε για να ζήσουν. Αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλες και όλους εσάς, που με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες θέσεις ευθύνης, τόσο μέσα στο κόμμα, όσο και μέσα στη κοινωνία. Θέλω να γνωρίζετε ότι έκανα πάντα ακόμα και περισσότερο από αυτά που μπορούσα για να σας υπηρετήσω, με γνώμονα τις δημοκρατικές μου αρχές και τη βαθιά μου αλληλεγγύη στους συνανθρώπους μου, που διδάχθηκα από το σπίτι μου και τους δασκάλους μου.

Νέο ξεκίνημα λοιπόν νέοι αγώνες! Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα»!

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χάλκη: Συγκινητική υποδοχή της Ομάδας Αιγαίου και της HOPEgenesis

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Kαλοκαιρινά camps του Δήμου Αθηναίων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και όσα πρέ...

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,47% – Στα 240,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η ανανεωμένη Siri θα προσφέρει αυτόματη διαγραφή των συνομιλιών

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας
περισσότερα
17:20 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Κυριάκος Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να πάει τώρα σε εκλογές

Την άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να προκηρύξει εκλογές, εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε δήλ...
17:14 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Στο κόμμα της Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος – «Έρχομαι κι εγώ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος έκανε γνωστή μέσω βίντεο την ένταξή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστια...
16:37 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τσουκαλάς: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν

«Κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέν...
16:07 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μίλτος Ζαμπάρας για ενδεχόμενο προσχώρησης στο κόμμα Τσίπρα: «Δεν αρνούμαι τίποτα»

«Εδώ θα είμαστε. Δεν αρνούμαι τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ζαμπ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν