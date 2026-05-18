Κυριάκος Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να πάει τώρα σε εκλογές

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κυριάκος Βελόπουλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να προκηρύξει εκλογές, εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει: «Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή, είναι να καταφύγει στην βούληση του ελληνικού λαού. Να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο Αλάριχος, σαν την καταστροφή που αφήνει η ΝΔ».

Για το συνέδριο της ΝΔ

Σχολιάζοντας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει σε άλλη δήλωσή του, πως «Ο απόηχος του συνεδρίου της ΝΔ είναι όπως θα ήθελε ο πρωθυπουργός: Σιωπή, κύριοι, για τις καρέκλες. Μην μιλάτε».

«Χρειάζεται ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια»

Σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημειώνει πως «δεν χρειάζεται καμία σύσκεψη, καμία σύγκληση του ΚΥΣΕΑ. Χρειάζεται μία απλή πράξη: Ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο «η καθυστέρηση βολεύει την Τουρκία και η κυβέρνηση νομίζει ότι θα την σώσουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάνουν αμυντικές συμφωνίες με την εχθρό της Ελλάδος, την Τουρκία».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Νέα δήλωση – καμπανάκι για τα αποθέματα του πετρελαίου

ΡΑΑΕΥ: Αυτό είναι το νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας

Πώς να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας σε Windows 11 δωρεάν, ακόμα και αν δεν είναι συμβατός
περισσότερα
17:14 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Στο κόμμα της Καρυστιανού και ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος – «Έρχομαι κι εγώ» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος έκανε γνωστή μέσω βίντεο την ένταξή του στο κόμμα της Μαρίας Καρυστια...
16:37 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Τσουκαλάς: Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη ούτε από copy paste ατάκες της Χίλαρι Κλίντον ούτε από ανακύκλωση παλιών τσιτάτων του Λένιν

«Κάθε νέο κόμμα είναι καλοδεχούμενο και θα κριθεί πολιτικά» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέν...
16:07 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Μίλτος Ζαμπάρας για ενδεχόμενο προσχώρησης στο κόμμα Τσίπρα: «Δεν αρνούμαι τίποτα»

«Εδώ θα είμαστε. Δεν αρνούμαι τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ζαμπ...
15:54 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να ενεργήσει για την προστασία του στολίσκου για τη Γάζα «Global Sumud»

«Η επίθεση δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ κατά του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης Glo...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν