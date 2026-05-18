Κυριάκος Βελόπουλος: Η κυβέρνηση να πάει τώρα σε εκλογές

Την άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να προκηρύξει εκλογές, εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει: «Το μόνο καλό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και έχει απομείνει δυστυχώς αυτή τη στιγμή, είναι να καταφύγει στην βούληση του ελληνικού λαού. Να πάει τώρα σε εκλογές. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα για τη χώρα. Τέτοια καταστροφή δεν έχει αφήσει ούτε ο Αλάριχος, σαν την καταστροφή που αφήνει η ΝΔ».

Για το συνέδριο της ΝΔ

Σχολιάζοντας το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος τονίζει σε άλλη δήλωσή του, πως «Ο απόηχος του συνεδρίου της ΝΔ είναι όπως θα ήθελε ο πρωθυπουργός: Σιωπή, κύριοι, για τις καρέκλες. Μην μιλάτε».

«Χρειάζεται ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια»

Σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης σημειώνει πως «δεν χρειάζεται καμία σύσκεψη, καμία σύγκληση του ΚΥΣΕΑ. Χρειάζεται μία απλή πράξη: Ανακήρυξη ΑΟΖ και 12 ναυτικά μίλια».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Βελόπουλο «η καθυστέρηση βολεύει την Τουρκία και η κυβέρνηση νομίζει ότι θα την σώσουν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάνουν αμυντικές συμφωνίες με την εχθρό της Ελλάδος, την Τουρκία».