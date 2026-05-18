Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: «Ήταν λίγοι οι καλεσμένοι, το ζευγάρι ήταν χαρούμενο», λέει ο ιερέας που τους πάντρεψε

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Το Σάββατο 16 Μαΐου έκαναν το επόμενο βήμα στη κοινή τους ζωή, και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Ήταν Ιούνιος του 2024, όταν έγινε γνωστό πως η Αθηνά Οικονομάκου, ύστερα από το διαζύγιό της, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, και βρίσκεται σε σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα. Από τότε, το ζευγάρι έχει μοιραστεί με τον κόσμο διάφορα κομμάτια της προσωπικής του ζωής, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που αναρτούν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχουν εκφράσει και μέσα από συνεντεύξεις τους, τα συναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

«Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο»

Την Δευτέρα 18 Μαΐου, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο ιερέας που τέλεσε τον γάμο. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.

Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες».

Μιλώντας για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, είπε πως: «Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα…».