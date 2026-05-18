Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: «Ήταν λίγοι οι καλεσμένοι, το ζευγάρι ήταν χαρούμενο», λέει ο ιερέας που τους πάντρεψε

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Αθηνά Οικονομάκου Μπρούνο Τσερέλα
Φωτογραφία: Instagram/athinao1konomakou
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Το Σάββατο 16 Μαΐου έκαναν το επόμενο βήμα στη κοινή τους ζωή, και ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Πλάκα.

Αθηνά Οικονομάκου: «Η συνέπεια με γοήτευσε» – Η εξομολόγηση για τον Μπρούνο Τσερέλα

Ήταν Ιούνιος του 2024, όταν έγινε γνωστό πως η Αθηνά Οικονομάκου, ύστερα από το διαζύγιό της, έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή της, και βρίσκεται σε σχέση με τον Μπρούνο Τσερέλα. Από τότε, το ζευγάρι έχει μοιραστεί με τον κόσμο διάφορα κομμάτια της προσωπικής του ζωής, μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που αναρτούν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έχουν εκφράσει και μέσα από συνεντεύξεις τους, τα συναισθήματα που τρέφει ο ένας για τον άλλον.

«Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο»

Την Δευτέρα 18 Μαΐου, μίλησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο ιερέας που τέλεσε τον γάμο. Συγκεκριμένα, εξήγησε ότι: «Στην περίπτωση γάμου μεταξύ καθολικού και ορθόδοξης βγαίνουν οι σχετικές άδειες, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο.

Αθηνά Οικονομάκου: «Η σχέση μου με τον Μπρούνο είναι καρμική»

Είναι όπως όλοι οι γάμοι, δεν έχει διαφορά από τους άλλους γάμους. Είναι μια διαδικασία που γίνεται από την Αρχιεπισκοπή σε κάθε Μητρόπολη και βγαίνουν οι σχετικές άδειες».

Μιλώντας για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, είπε πως: «Ο γάμος ήταν σε στενό κύκλο, ήταν λίγοι οι καλεσμένοι. Το ζευγάρι ήταν χαρούμενο. Ήταν όπως όλα τα ζευγάρια που παντρεύονται, με το άγχος, με τη συγκίνηση, με όλα…».

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν χαίρομαι που ακούγονται διάφορα για τον γάμο μου με τον Μπρούνο Τσερέλα»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΕΔΗΝ: Παιδιατρικά νοσοκομεία σε απόγνωση- 48 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν «εγκλωβισμένα» με εισαγγελική εντολή

Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: Δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία-Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ταξιδιώτες

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Νέα δήλωση – καμπανάκι για τα αποθέματα του πετρελαίου

ΡΑΑΕΥ: Αυτό είναι το νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας – Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί

Συμβουλές για το LinkedIn: Τρόποι για να ξεχωρίσει το προφίλ σας

Πώς να αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας σε Windows 11 δωρεάν, ακόμα και αν δεν είναι συμβατός
περισσότερα
17:32 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του και το σημαντικό μήνυμα προς τους γονείς – «Εύχομαι κανένα παιδί να μη φοβάται να ονειρεύεται…»

Εδώ και κάποιες ώρες, ο Akylas μαζί με την υπόλοιπη ελληνική αποστολή, έχουν επιστρέψει στην Ε...
10:26 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Ο νικητής μου» – Ο Akylas, το μήνυμα στήριξης και το… χρυσό μετάλλιο

Μήνυμα στήριξης στον Akyla από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπορεί ο Akylas να μην το… έφερε και ...
03:45 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Σοφία Δανέζη: «Μου έχουν κάνει δύο προτάσεις γάμου και δεν το προχώρησα»

Η Σοφία Δανέζη μίλησε για την προσωπική ζωή της, με αφορμή την απήχηση που έχει το τελευταίο τ...
00:25 , Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Survivor – Σταύρος Φλώρος: Το βίντεο μέσα από το νοσοκομείο και το συγκινητικό μήνυμα στον Μάνο Μαλλιαρό

Ο Σταύρος Φλώρος επικοινώνησε με τους ακολούθους του στο Instagram, μέσα από ένα βίντεο που κο...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν