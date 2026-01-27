Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν χαίρομαι που ακούγονται διάφορα για τον γάμο μου με τον Μπρούνο Τσερέλα»

  • Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για τις φήμες που κυκλοφορούν σχετικά με τον γάμο της, δηλώνοντας: «Δεν χαίρομαι που ακούγονται διάφορα για τον γάμο μου».
  • Η ηθοποιός τόνισε ότι βρίσκεται στον χώρο 20 χρόνια και γνωρίζει πώς λειτουργεί το σύστημα, ενώ ανέφερε ότι ο γάμος «έχει μεγάλη σημασία για τα μέσα» αυτή τη στιγμή.
  • Ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει ποιος διέρρευσε την είδηση και δεν την αφορά, αρνούμενη να αποκαλύψει λεπτομέρειες: «Δεν θα σας πω τίποτα για τις λεπτομέρειες του γάμου».
Η Αθηνά Οικονομάκου πήγε στο θέατρο για να δει την παράσταση της κουμπάρας της, Νίκης Παλληκαράκη.

«Δεν είναι το αγαπημένο μου, δεν θα ήθελα να συμβεί. Δεν χαίρομαι που ακούγονται διάφορα για τον γάμο μου. Αν κάτι δεν μπορείς να το ελέγξεις πρέπει να το αποδεχτείς. Βρίσκομαι σε αυτό τον χώρο 20 χρόνια, ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Κάποιες φορές κάποια πράγματα πουλάνε λίγο παραπάνω, κάποιες λιγότερο. Αυτή τη στιγμή ο γάμος για κάποιο λόγο έχει μεγάλη σημασία για τα μέσα. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε την είδηση, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Δεν με αφορά. Δεν θα σας πω τίποτα για τις λεπτομέρειες του γάμου» απάντησε η Αθηνά Οικονομάκου.

 

 

18:34 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

