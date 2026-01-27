Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Οι 2 καταγγελίες που είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 – Τι είπε ο Κώστας Καραγκούνης στον Realfm 97,8

  • Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη.
  • Η πρώτη καταγγελία, στις 24 Ιουλίου 2025, αφορούσε θερμική καταπόνηση και η επιχείρηση συμμορφώθηκε στις υποδείξεις της Επιθεώρησης Εργασίας και του εργατικού κέντρου.
  • Η δεύτερη καταγγελία, στις 27 Νοεμβρίου 2025, είχε να κάνει με ζήτημα εξοπλισμού, όπου εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις, αν και ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε πως «καμία σχέση με αυτό που συνέβη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Δύο καταγγελίες είχαν γίνει στην Επιθεώρηση Εργασίας για το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας “Βιολάντα” στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τις εγκαταστάσεις, όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στον Realfm 97,8  και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη.

«Πρέπει να περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής που έχει αναλάβει την έρευνα, ενώ η Επιθεώρηση Εργασίας ήταν από την πρώτη στιγμή στον τόπο του δυστυχήματος.  Είχαν γίνει καταγγελίες πράγματι και είχε μεταβεί εκεί η Επιθεώρηση Εργασίας μαζί με το εργατικό κέντρο. Η πρώτη έγινε στις 24 Ιουλίου του 2025 για τη θερμική καταπόνηση όταν είχαμε βγάλει για πρώτη φορά ως υπουργείο Εργασίας εγκυκλίους και είχαμε διατάξει παύση εργασιών. Έγιναν έλεγχοι για ζητήματα σχετικά με το αν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, νερά κλπ, ενημερώθηκε το εργατικό κέντρο, και συμμορφώθηκε η επιχείρηση ως προς αυτές τις υποδείξεις» τόνισε ο κ. Καραγκούνης, σημειώνοντας πως τέτοιες καταγγελίες γίνονται συχνά σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εργασίας, η δεύτερη καταγγελία έγινε στις 27 Νοεμβρίου 2025 που είχε να κάνει με ένα ζήτημα εξοπλισμού. Εκεί εντοπίστηκαν δύο παραβάσεις -και θα υπάρξει σταχυολόγηση γιατί υπήρξαν ενστάσεις, οπότε θα δούμε τι θα πει και η ανεξάρτητη αρχή – που αφορούσαν μία σήμανση CE που έλειπε από ένα μηχάνημα, ενώ σε ένα μηχάνημα που είχε έναν διάδρομο, υπήρχε ένα πρόβλημα. Βεβαίως καμία σχέση με αυτό που συνέβη» πρόσθεσε ο κ. Καραγκούνης, κάνοντας λόγο για ένα δραματικό γεγονός.

Επίσης, σημείωσε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας έχει εντείνει τους ελέγχους και το μόνο το 2025 αυξήθηκαν κατά 35% σε σχέση με το 2019, ενώ αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το υπουργείο Εργασίας, υπογράμμισε ότι, για πρώτη φορά, ύστερα από 35  χρόνια, επικαιροποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. «Στο τελευταίο εργασιακό νομοσχέδιο κάναμε αλλαγές για να φέρουμε μία κουλτούρα πρόληψης στους εργασιακούς χώρους».

10:05 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

