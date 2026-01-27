Τραγωδία στα Τρίκαλα: Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα – Τι λέει η εταιρεία για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Πέντε εργαζόμενες γυναίκες νεκρές είναι ο τραγικός απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) και της μεγάλης φωτιάς που ακολούθησε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Οι έρευνες των Αρχών για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στο «μικροσκόπιο» είναι η ακαριαία ανάφλεξη που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Το σενάριο που εξετάζεται, είναι να έγινε διαρροή αερίου μέσα από τους σωλήνες που οδηγούν στους φούρνους, ενώ παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της φωτιάς, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν στην μπισκοτοβιομηχανία, και αφαιρούνται με προσοχή οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό στοιχείων.

Από τη φωτιά που ακολούθησε της έκρηξης αξίζει να τονιστεί πως αναπτύχθηκε θερμοκρασία άνω των 1.000 βαθμών Κελσίου. Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε μέρος της υποδομής τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε.

Ήδη από το πρωί της Δευτέρας βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 4.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πτέρυγα του εργοστασίου παραγωγής τροφίμων, κατά τη διάρκεια της νυκτερινής βάρδιας, ενώ μέσα βρίσκονταν 13 άτομα. Απ’ αυτά τα οκτώ άτομα απομακρύνθηκαν, ενώ πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου έχει καταρρεύσει.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν επτά άτομα μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Τρικάλων και νοσηλεύτηκαν, για προληπτικούς λόγους, σε θαλάμους βραχείας νοσηλείας και έλαβαν εξιτήριο.

Η νεκροψία- νεκροτομή, καθώς και η ταυτοποίηση των σορών θα πραγματοποιηθεί στο ΓΝ Λάρισας.

Τι λέει η ανακοίνωση της εταιρείας για τα πρωτόκολλα ασφαλείας

Νέα ανακοίνωση, τρίτη κατά σειρά, εξέδωσε η «Βιολάντα», έπειτα από την φονική έκρηξη και πυρκαγιά στο εργοστάσιο.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων» επισημαίνεται, μεταξύ άλλων.

Η ανακοίνωση

«Η Βιολάντα πενθεί.

Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα. Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη.

Με απόλυτο σεβασμό στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε, η Διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

-Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

-Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

-Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών

Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες.

Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων. Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος».

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού, η Βάσω Σκαμπαρδώνη και η Αναστασία Νάσιου είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στο χωριό Γλίνος Τρικάλων, από όπου καταγόταν η 45χρονη Έλενας Κατσαρού, μητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Οι συγχωριανοί της δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έχει γίνει. «Μια πόρτα, οικογένεια είμαστε, κρίμα για όλον τον κόσμο» τόνισε συγχωριανή της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, όλο το χωριό προσπαθεί να σταθεί δίπλα στην μητέρα της, η οποία για πολλά χρόνια δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο. Μάλιστα κατέχει θέση προϊσταμένης στο τμήμα της παραγωγής.

Τα περισσότερα θύματα ήταν μητέρες που εργάζονταν νύχτα για να φροντίζουν τα παιδιά τους την ημέρα.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα με καταγωγή από την Καρδίτσα, ήταν επίσης μητέρα τριών παιδιών. Συγγενής της δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι απλά αυτό, τίποτα άλλο. Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος, με την οικογένειά της, τα παιδιά της, ένας ήσυχος άνθρωπος».

Η Αναστασία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας, ήταν επίσης μητέρα.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη ήταν μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από το Γαρδίκι Τρικάλων.