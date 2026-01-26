Τρίκαλα – Έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα»: Θρήνος για τις 5 εργαζόμενες που δούλευαν νύχτα για να είναι κοντά στα παιδιά τους – Πού στρέφονται οι έρευνες

Στο πένθος βυθίστηκε η Ελλάδα από την πολύνεκρη έκρηξη στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Οι πυροσβέστες έχουν ανασύρει τις σορούς 4 εργαζομένων ενώ εντόπισαν απανθρακωμένη και την πέμπτη γυναίκα, η οποία αγνοείτο. Σοκ προκαλούν οι μαρτυρίες των συγγενών των θυμάτων, αλλά και τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως για την τραγωδία.

Το εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης ήταν σε λειτουργία και μέσα σε αυτό υπήρχαν 12 εργαζόμενοι, ενώ όπως έγινε γνωστό, η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έγινε αισθητή ακόμη και σε απόσταση 8 χλμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία, το βράδυ της Κυριακής είχε οργανώσει εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και για τον λόγο αυτό, στη νυχτερινή βάρδια ήταν λιγότεροι εργαζόμενοι από ότι συνηθίζεται.

«Άνοιξε το πατάρι του ισογείου και τίναξε όλα τα τσιμέντα»

Οι πυροσβέστες, ταυτόχρονα με την κατάσβεση προσπαθούσαν να εντοπίσουν και τις 5 αγνοούμενες εργαζόμενες. Πρώτα εντόπισαν τις 3 σορούς, στη συνέχεια μέλη από μια τέταρτη, ενώ όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Δευτέρας, εντοπίστηκε απανθρακωμένη και η πέμπτη.

Στο νοσοκομείο των Τρικάλων μεταφέρθηκαν 6 υπάλληλοι και ένας πυροσβέστης, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. «Ήταν ταραγμένοι, σε σχετικά καλή κατάσταση με αναπνευστικά προβλήματα και ελαφρά τραύματα» τόνισε διασώστης, ενώ όπως περιγράφουν μεταξύ άλλων εργαζόμενοι «άνοιξε το πατάρι του ισογείου και τίναξε όλα τα τσιμέντα επάνω».

Οι 5 γυναίκες, την ώρα του δυστυχήματος ήταν μέσα στην γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι έκαναν το διάλειμμά τους και έτσι σώθηκαν από τη φονική έκρηξη.

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού, η Βάσω Σκαμπαρδώνη και η Αναστασία Νάσιου είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στο χωριό Γλίνος Τρικάλων, από όπου καταγόταν η 45χρονη Έλενας Κατσαρού, μητέρα ενός ανήλικου αγοριού. Οι συγχωριανοί της δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τι έχει γίνει. «Μια πόρτα, οικογένεια είμαστε, κρίμα για όλον τον κόσμο» τόνισε συγχωριανή της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, όλο το χωριό προσπαθεί να σταθεί δίπλα στην μητέρα της, η οποία για πολλά χρόνια δούλευε στο ίδιο εργοστάσιο. Μάλιστα κατέχει θέση προϊσταμένης στο τμήμα της παραγωγής.

Τα περισσότερα θύματα ήταν μητέρες που εργάζονταν νύχτα για να φροντίζουν τα παιδιά τους την ημέρα.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα με καταγωγή από την Καρδίτσα, ήταν επίσης μητέρα τριών παιδιών. Συγγενής της δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι απλά αυτό, τίποτα άλλο. Με το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν χαρούμενος άνθρωπος, με την οικογένειά της, τα παιδιά της, ένας ήσυχος άνθρωπος».

Η Αναστασία Νάσιου από το Γριζάνο Φαρκαδόνας, ήταν επίσης μητέρα.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη ήταν μητέρα δύο παιδιών με καταγωγή από το Γαρδίκι Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι έως το απόγευμα η 5η γυναίκα αγνοούνταν, μέχρι που το απανθρακωμένο σώμα της εντοπίστηκε και οι ελπίδες έσβησαν.

Υπήρξε καταγγελία το περασμένο καλοκαίρι για το εργοστάσιο

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, υπήρξε καταγγελία για το εργοστάσιο.

«Εκπρόσωπός μας, μαζί με τμήμα, μεικτό κλιμάκιο της υγιεινής και ασφάλειας παρευρεθήκαμε στον χώρο. Εκεί, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις» τόνισε ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καταγγελία είχε φτάσει και στην περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των σορών

Στο νεκροτομείο Λάρισας, οι συγγενείς κλήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σορούς των θυμάτων, οι οποίες έχουν παραληφθεί από την ιατροδικαστική υπηρεσία. Οι συγγενείς των θυμάτων έχουν δώσει δείγματα DNA στο νοσοκομείο Τρικάλων προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση και να μπορέσουν να πάρουν τις σορούς και να κάνουν τις κηδείες.

Τα πρώτα αποτελέσματα από την νεκροτομή στις σορούς αναμένονται το πρωί της Τρίτης. Το έργο των ιατροδικαστών είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς οι σοροί είναι απανθρακωμένες.

Τριήμερο πένθος στα Τρίκαλα εισηγείται ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς

Μετά τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων λόγω της τραγωδίας που έπληξε την περιοχή, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκος Σακκάς εισηγείται την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους στη μνήμη των πέντε θυμάτων, όπως μεταδίδει το trikalavoice.

Η εισήγηση θα υποβληθεί στη διά περιφοράς συνεδρίαση του Σώματος, που προγραμματίστηκε για την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, αντί της διά ζώσης συνεδρίασης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της φονικής έκρηξης

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης, αφού ακόμα καπνίζουν κάποια σημεία στα ερείπια του τμήματος των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν στην μπισκοτοβιομηχανία, ενώ παράλληλα αφαιρούνται με προσοχή οι λαμαρίνες, για τον εντοπισμό ανθρώπινων μελών. Ήδη από το σημείο έχουν ανασυρθεί οι σοροί τεσσάρων γυναικών και μέλη που πιθανόν ανήκουν και στην πέμπτη αγνοούμενη.

Στο σημείο επιχειρούν 53 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ με drone και 9 βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Για το περιστατικό, έχει ενεργοποιηθεί το αρμόδιο Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών.

Το επικρατέστερο σενάριο μέχρι στιγμής είναι η έκρηξη που προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από την διαρροή υγραερίου.

Οι δύο υπαίθριες δεξαμενές υγραερίου στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου είναι άθικτες, ωστόσο δεν αποκλείεται εντός των εγκαταστάσεων να υπήρξε σε κάποιο σημείο διαρροή, να έγινε κορεσμός του αερίου και να δημιουργήθηκε εκρηκτικό μίγμα στον χώρο των φούρνων που με έναν απλό σπινθηρισμό να προκλήθηκε η βίαιη έκρηξη και πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, χωρίς να μεταδοθεί σε άλλους χώρους ή στις δεξαμενές.

Αυτό βεβαίως θα διερευνηθεί από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ ενώ θα οριστεί και πραγματογνωμοσύνη. Πρώτα θα χρειαστεί να αφαιρεθεί ο όγκος των συντριμμιών από το σημείο και μετά να μπορέσουν εξετάσουν οι αρμόδιοι τον χώρο ώστε να εντοπίσουν το αρχικό σημείο της έκρηξης και την πιθανή αιτία. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης έξι ακόμη εργαζόμενοι και ένας πυροσβέστης.

Το βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή της έκρηξης και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο το οποίο έχει «κοπεί» στα δύο.

Όπως φαίνεται σε άλλο βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώνεται η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά.

Λόγω της ισχυρής έκρηξης ο ουρανός απο νύχτα γίνεται μέρα για λίγα δευτερόλεπτα.

Οι ανακοινώσεις της εταιρείας

Στην τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Δευτέρας η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ για το τραγικό δυστύχημα, σημειώνοντας ότι «σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στην πρώτη ανακοίνωση αναφερόταν:

«Σήμερα σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μας, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

Υπάρχουν 5 αγνοούμενοι εργαζόμενοι και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό τους.

Αυτή τη στιγμή, το μόνο που μας απασχολεί είναι οι άνθρωποί μας. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς και στις οικογένειές τους και κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξουμε. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε διαθέσιμη βοήθεια».

Εικόνες σοκ

Οι εικόνες από ψηλά θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη. Ένα μεγάλο τμήμα της επιχείρησης έχει καταστραφεί ολοσχερώς.