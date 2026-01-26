Τρίκαλα: Βίντεο ντοκουμέντο με την στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τα πρόσωπα της τραγωδίας και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Η στιγμή της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη και η μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, άφησαν πίσω τους 4 νεκρές εργαζόμενες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το μεσημέρι της Δευτέρας εντοπίστηκε και η σορός της πέμπτης άτυχης γυναίκας.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή της έκρηξης και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα φαίνεται η φωτιά στο εργοστάσιο το οποίο έχει «κοπεί» στα δύο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύει το trikalaopinion, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σημειώνεται η έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά. Λόγω της ισχυρής έκρηξης ο ουρανός απο νύχτα γίνεται μέρα για λίγα δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο:

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού, η Βάσω Σκαμπαρδώνη και η Αναστασία Νάσιου είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή του από την έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Όπως λένε οι συγγενείς τους, είχαν επιλέξει τη βραδινή βάρδια ώστε να μπορούν να αφιερώνουν την υπόλοιπη ημέρα στα παιδιά τους.

Η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το MEGA, η 45χρονη Έλενα Κατσαρού ήταν μητέρα ενός 13χρονου παιδιού.

Η 56χρονη Βούλα Μπουκοβάλα ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Η Αναστασία Νάσιου ήταν επίσης μητέρα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης πυρκαγιάς, τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Το σενάριο που εξετάζουν, ως πιο πιθανό, οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι να υπήρξε διαφυγή αερίου στο εσωτερικό του εργοστασίου, πιθανόν στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για τον λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στον χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.