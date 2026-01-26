Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: «Από την έκρηξη “έπεσαν” μέχρι και τα τσιμέντα» – Το σενάριο που εξετάζεται 

Τραγικές διαστάσεις έχει λάβει η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και η μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, και άφησαν πίσω τους μέχρι στιγμής 4 νεκρές εργαζόμενες, ενώ αναζητείται ακόμη μία.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ορισμένοι από αυτούς που βρέθηκαν στο εργοστάσιο στις 06:00 τα ξημερώματα, αντίκρισαν την επιχείρηση να τυλίγεται στις φλόγες. Η έκρηξη που προηγήθηκε, ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Τρικάλων, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

«Έχει ισοπεδωθεί η πίσω πτέρυγα του εργοστασίου, που είναι η μία γραμμή παραγωγής. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στον υπόγειο χώρο, όπου εντοπίστηκαν και οι νεκρές εργαζόμενες» αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Γιώργος Καταβούτας, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με τον ίδιο να προσθέτει πως ξημέρωσε μία «μαύρη» ημέρα για τα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τον κ. Καταβούτα, ένας άνθρωπος που εργάζεται στην ασφάλεια της «Βιολάντα», έφτασε στο σημείο 6 λεπτά αφού είχε γίνει η ισχυρή έκρηξη. «Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ωστικό κύμα, η έκρηξη έριξε μέχρι και τα τσιμέντα του κτιρίου και προκάλεσε μικροζημιές σε άλλες περιοχές», επεσήμανε, ενώ ερωτηθείς για τα πιθανά αίτια του τραγικού περιστατικού, ο ίδιος απάντησε πως «ένα από τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται, βάσει λογικής, είναι να προκλήθηκε από κάποια διαρροή, όμως ακόμη τίποτα δεν είναι επίσημο και δεν χρειάζεται να συζητάμε υποθετικά».