Φωτιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα: «Από την έκρηξη “έπεσαν” μέχρι και τα τσιμέντα» – Το σενάριο που εξετάζεται 

Σύνοψη από το

  • Τραγικές διαστάσεις έχει λάβει η ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και η φωτιά που ακολούθησε, αφήνοντας πίσω τους μέχρι στιγμής 4 νεκρές εργαζόμενες, ενώ αναζητείται ακόμη μία.
  • Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Τρικάλων, προκαλώντας πανικό, ενώ, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, «έχει ισοπεδωθεί η πίσω πτέρυγα του εργοστασίου».
  • Ένα από τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται για την πρόκληση της έκρηξης, βάσει λογικής, είναι να προκλήθηκε από κάποια διαρροή, αν και ακόμη τίποτα δεν είναι επίσημο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά εργοστάσιο Τρίκαλα

Τραγικές διαστάσεις έχει λάβει η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, και η μεγάλη φωτιά που ακολούθησε, και άφησαν πίσω τους μέχρι στιγμής 4 νεκρές εργαζόμενες, ενώ αναζητείται ακόμη μία.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής, οι εργαζόμενοι διασκέδαζαν όλοι μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ορισμένοι από αυτούς που βρέθηκαν στο εργοστάσιο στις 06:00 τα ξημερώματα, αντίκρισαν την επιχείρηση να τυλίγεται στις φλόγες. Η έκρηξη που προηγήθηκε, ήταν τόσο ισχυρή, που ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Τρικάλων, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

«Έχει ισοπεδωθεί η πίσω πτέρυγα του εργοστασίου, που είναι η μία γραμμή παραγωγής. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στον υπόγειο χώρο, όπου εντοπίστηκαν και οι νεκρές εργαζόμενες» αναφέρει στο enikos.gr ο κ. Γιώργος Καταβούτας, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας, με τον ίδιο να προσθέτει πως ξημέρωσε μία «μαύρη» ημέρα για τα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με τον κ. Καταβούτα, ένας άνθρωπος που εργάζεται στην ασφάλεια της «Βιολάντα», έφτασε στο σημείο 6 λεπτά αφού είχε γίνει η ισχυρή έκρηξη. «Δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ωστικό κύμα, η έκρηξη έριξε μέχρι και τα τσιμέντα του κτιρίου και προκάλεσε μικροζημιές σε άλλες περιοχές», επεσήμανε, ενώ ερωτηθείς για τα πιθανά αίτια του τραγικού περιστατικού, ο ίδιος απάντησε πως «ένα από τα πιθανά σενάρια που εξετάζονται, βάσει λογικής, είναι να προκλήθηκε από κάποια διαρροή, όμως ακόμη τίποτα δεν είναι επίσημο και δεν χρειάζεται να συζητάμε υποθετικά».

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΕΦ: Για 8η χρονιά το Food Drive ΠΕΦ στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη

Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο – Τι αλλάζει

Φοροδιαφυγή: Περισσότεροι από 68.000 έλεγχοι για το 2025 – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για την παραβατικότητα

Ερευνητές ανάπτυξαν φθοροβορικoύς κρυστάλλους υψηλής απόδοσης για λέιζερ βαθιάς υπεριώδους ακτινοβολίας

Προειδοποίηση για Chrome και Safari: «Αν δείτε αυτό, σας έχουν χακάρει» – Τι να προσέξετε
περισσότερα
13:10 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: 100 ευρώ πρόστιμο για όσους δεν έχουν εισιτήριο – Όλα όσα αλλάζουν

Έρχονται αλλαγές στο καθεστώς που αφορά την επιβολή προστίμων στους πολίτες που μετακινούνται ...
13:00 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Πόρτο Ράφτη: Iστιοφόρο σκάφος προσάραξε σε αμμώδη περιοχή – Δείτε φωτογραφίες

Ένα ιστιοφόρο σκάφος προσάραξε σε αμμώδη περιοχή, στη θέση Βουρλέζα, στον όρμο του Πόρτο Ράφτη...
12:59 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο που δολοφόνησε τον πατέρα του

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία, ασκήθηκε στον 46χρονο που δολοφόνησ...
12:36 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιών από την «Αρχή για το ξέπλυμα» για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη – Τα 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, η θυρίδα και τα ακίνητα

Νέα σοβαρά ευρήματα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την Κρήτη έφ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι