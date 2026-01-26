ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσιών από την «Αρχή για το ξέπλυμα» για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη – Τα 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, η θυρίδα και τα ακίνητα

Σύνοψη από το

  • Νέα σοβαρά ευρήματα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφερε στο φως ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, οδηγώντας σε δέσμευση περιουσιών φερόμενων αυτουργών και συγγενικών τους προσώπων.
  • Η έρευνα αποκάλυψε αγορές αγροτεμαχίων, επενδύσεις σε στοιχηματικές εταιρείες και ανέγερση κατοικιών για βραχυχρόνια μίσθωση, ενώ εντοπίστηκε και τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου με συχνή επισκεψιμότητα.
  • Ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να τοποθέτησε άνω των 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, ενώ είχε εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα οποία ανεγέρθηκαν με «ύποπτα» κεφάλαια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Άννα Κανδύλη

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα σοβαρά ευρήματα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την Κρήτη έφερε στο φως ο έλεγχος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ο οποίος συνεχίζεται για πρόσωπα που φέρονται να διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Της Άννας Κανδύλη 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα αποκάλυψε αγορές αγροτεμαχίων, επενδύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε στοιχηματικές εταιρείες, καθώς και την ανέγερση κατοικιών που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, εντοπίστηκε τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου, εμπλεκόμενου, με συχνή επισκεψιμότητα, στοιχείο που ενισχύει τις υπόνοιες απόκρυψης παράνομων κεφαλαίων.

Τα ευρήματα, τα οποία χρονικά συμπίπτουν με την τέλεση των αποδιδόμενων αδικημάτων, κρίθηκαν ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας. Με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύθηκαν οι περιουσίες τόσο των φερόμενων φυσικών αυτουργών όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων που εμφανίζονται ως συνεργοί.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας, η οποία έχει οδηγήσει στη φυλάκιση δύο βασικών κατηγορουμένων: ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους.

Τι βρέθηκε

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διέθεσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας εντός του χρονικού διαστήματος της αξιόποινης δράσης τους, επιχειρώντας να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα παράνομα έσοδα από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να τοποθέτησε ποσό άνω των 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, κίνηση που θεωρήθηκε ύποπτη για ξέπλυμα μέσω ηλεκτρονικού τζόγου.

Ειδικότερα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων, το διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025, πιστώθηκαν 328.917 ευρώ με αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και 257.737 ευρώ με αιτιολογία αποζημιώσεις ΕΛΓΑ. Τα ποσά αναλήφθηκαν λίγο μετά την πίστωση, κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος τους μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς τρίτων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2025, όταν δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι αποκαλύψεις για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο λογιστής, σε συνεργασία με συγγενικά του πρόσωπα, φέρεται να είχε εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει ότι τα ακίνητα ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με «ύποπτα» κεφάλαια.

Εντύπωση προκαλεί ότι, αν και ως έτος κατασκευής δηλώνεται το 2023, στις φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως το 2024 δεν εμφανίζεται καμία δαπάνη σχετική με την ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών μπήκε και τραπεζική θυρίδα συγγενικού προσώπου κατηγορούμενου, την οποία επισκέφθηκε δώδεκα φορές την περίοδο Νοεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, γεγονός που, σύμφωνα με την Αρχή, δημιουργεί υπόνοιες απόκρυψης εγκληματικού προϊόντος.

Τέλος, εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός συγγενικού προσώπου του λογιστή, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, ποσό που δεν συνάδει με τα δηλωθέντα εισοδήματα της ατομικής του επιχείρησης.

Με τη διάταξη Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων, καθώς και το άνοιγμα ή ακόμη και η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.

