ΕΕ: «Δικτάτορας» η Φον ντερ Λάιεν για την Κάγια Κάλας – Τι αποκάλυψε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Politico

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, φέρεται να χαρακτήρισε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «δικτάτορα», σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο Politico.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Κάλας «ιδιωτικά παραπονιέται ότι εκείνη [η Φον ντερ Λάιεν] είναι δικτάτορας, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό».

Το Politico σημειώνει ότι ενώ η Φον ντερ Λάιεν είχε τεταμένες σχέσεις με τον πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, οι σχέσεις της με την Κάλας είναι ακόμη χειρότερες.

Ο ιστότοπος επισημαίνει επίσης ότι η Κάλας προέρχεται από τη «μικρή Εσθονία», γεγονός που καθιστά τη θέση της ακόμη πιο αδύναμη σε σύγκριση με τον Μπορέλ από την Ισπανία.

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS), το διπλωματικό σώμα της ΕΕ, δημιουργήθηκε το 2010 και ο ρόλος του κορυφαίου διπλωμάτη που την ηγείται ήταν πάντα δύσκολος, καθώς τα κράτη-μέλη, ειδικά τα μεγαλύτερα, επιθυμούν να κρατούν την εξωτερική πολιτική στα δικά τους χέρια.

Η Μεσόγειος αφαιρέθηκε από την Κάλας, καθώς η Επιτροπή πέρυσι δημιούργησε τη Γενική Διεύθυνση για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο (DG MENA). Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται ενεργά σε σχέδια μείωσης του μεγέθους της EEAS.

Σε μια προσπάθεια αντίδρασης, η Κάλας προσπάθησε να διορίσει έναν ισχυρό αναπληρωτή γενικό γραμματέα, τον Μάρτιν Σελμάιρ, πρώην επικεφαλής προσωπικού του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αλλά η κίνηση μπλοκαρίστηκε από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν.

Το γραφείο της Κάλας δεν απάντησε σε αίτημα του Politico για σχολιασμό.