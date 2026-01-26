ΕΕ: «Δικτάτορας» η Φον ντερ Λάιεν για την Κάγια Κάλας – Τι αποκάλυψε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Politico

  Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, φέρεται να χαρακτήρισε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «δικτάτορα», σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο Politico.
  Το Politico σημειώνει ότι οι σχέσεις της Φον ντερ Λάιεν με την Κάλας είναι ακόμη χειρότερες από ό,τι με τον προκάτοχό της, Ζοζέπ Μπορέλ, με την Κάλας από τη «μικρή Εσθονία» να έχει πιο αδύναμη θέση.
  Η Μεσόγειος αφαιρέθηκε από την Κάλας με τη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης, ενώ προσπάθειά της να διορίσει ισχυρό αναπληρωτή γενικό γραμματέα μπλοκαρίστηκε από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν.
ΕΕ: «Δικτάτορας» η Φον ντερ Λάιεν για την Κάγια Κάλας – Τι αποκάλυψε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Politico
Πηγή: European Comission

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, φέρεται να χαρακτήρισε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «δικτάτορα», σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο που μίλησε στο Politico.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η Κάλας «ιδιωτικά παραπονιέται ότι εκείνη [η Φον ντερ Λάιεν] είναι δικτάτορας, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα για αυτό».

Πηγή: Politico

Το Politico σημειώνει ότι ενώ η Φον ντερ Λάιεν είχε τεταμένες σχέσεις με τον πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, οι σχέσεις της με την Κάλας είναι ακόμη χειρότερες.

Ο ιστότοπος επισημαίνει επίσης ότι η Κάλας προέρχεται από τη «μικρή Εσθονία», γεγονός που καθιστά τη θέση της ακόμη πιο αδύναμη σε σύγκριση με τον Μπορέλ από την Ισπανία.

Κάγια Κάλας
Φωτογραφία: Reuters

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEAS), το διπλωματικό σώμα της ΕΕ, δημιουργήθηκε το 2010 και ο ρόλος του κορυφαίου διπλωμάτη που την ηγείται ήταν πάντα δύσκολος, καθώς τα κράτη-μέλη, ειδικά τα μεγαλύτερα, επιθυμούν να κρατούν την εξωτερική πολιτική στα δικά τους χέρια.

Η Μεσόγειος αφαιρέθηκε από την Κάλας, καθώς η Επιτροπή πέρυσι δημιούργησε τη Γενική Διεύθυνση για τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τον Κόλπο (DG MENA). Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται ενεργά σε σχέδια μείωσης του μεγέθους της EEAS.

Σε μια προσπάθεια αντίδρασης, η Κάλας προσπάθησε να διορίσει έναν ισχυρό αναπληρωτή γενικό γραμματέα, τον Μάρτιν Σελμάιρ, πρώην επικεφαλής προσωπικού του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, αλλά η κίνηση μπλοκαρίστηκε από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν.

Φωτογραφία: Reuters

Το γραφείο της Κάλας δεν απάντησε σε αίτημα του Politico για σχολιασμό.

