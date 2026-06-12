Κηφισιά: Η δημοτική αρχή θα επανεξετάσει τις αποφάσεις υπαλλήλων της Πολεοδομίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του κυκλώματος

Η Δημοτική Αρχή της Κηφισιάς προτίθεται να επανεξετάσει όλες τις αποφάσεις υπαλλήλων της Πολεοδομίας που εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς, ακόμη και όσες δεν ελέγχθηκαν από την Αστυνομία. Την ίδια ώρα, οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων και φορέων φέρεται να συνέβαλαν καθοριστικά στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές και διοικητικές εξελίξεις.

Στη σκιά του σκανδάλου στην Πολεοδομία της Κηφισιάς, συνεδρίασε η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου για το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι και φορείς της πόλης, ενώ το κλίμα παρέμεινε βαρύ μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών.

Ο Τάσος Τέλλογλου, ο οποίος παρακολούθησε τη συνεδρίαση, διευκρίνισε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι οι περισσότερες τοποθετήσεις κινούνται προς την κατεύθυνση του περιορισμού της δόμησης, των όγκων και των συντελεστών, καθώς και της προστασίας περισσότερων κτιρίων που πρέπει να διασωθούν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην περιοχή υπάρχουν κτίρια εκατονταετίας που δεν έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και ενδέχεται να κινδυνεύσουν με κατεδάφιση.

Οι προτάσεις της Επιτροπής αναμένεται να εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο Δήμος Κηφισιάς για το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής. Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να επανεξετάσει αποφάσεις υπαλλήλων της Πολεοδομίας που φέρονται να σχετίζονται με την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων.

Ο Τάσος Τέλλογλου αναφέρθηκε και στην παραίτηση του κ. Διδασκάλου από τη θέση του γενικού γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο ίδιος τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε αιφνιδιαστικά, καθώς στις συνομιλίες υπάρχουν, σύμφωνα με όσα μετέδωσε, τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις που συνδέονται με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ορισμένα από τα αρμόδια συμβούλια υπάγονται στην ευθύνη του κ. Διδασκάλου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση που φέρεται να επιτάχυνε τις εξελίξεις αφορά απόφαση για την κατεδάφιση κτιρίου στα Πετράλωνα, όπου λειτουργούσε ταβέρνα. Η απόφαση ελήφθη στις 30 Απριλίου, παρά την εισήγηση της αρμόδιας διευθύντριας υπηρεσίας να μην κατεδαφιστεί το κτίριο.

Το αρμόδιο συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε την κατεδάφιση, με τις ψήφους μιας ιδιώτισσας μηχανικού και μίας μηχανικού που εκπροσωπεί το ΥΠΕΝ. Ο Τάσος Τέλλογλου ανέφερε ότι στους διαλόγους ακούγεται η φράση: «Σε αυτή την απόφαση βοήθησε και ο Γενικός». Ο ίδιος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν έχει ακόμη διασταυρωθεί, αλλά περιλαμβάνεται στη συζήτηση των δύο προσώπων που συνομιλούν.

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Ανοίγουν τα στόματα

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρονται να είχαν οι καταγγελίες κατοίκων και φορέων της Κηφισιάς. Όπως αναφέρουν στον ANT1, τα τελευταία δύο χρόνια οι κάτοικοι είχαν προχωρήσει σε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Διοικητικό Εφετείο για σειρά πολεοδομικών αυθαιρεσιών, ενώ είχαν στη διάθεσή τους και βίντεο με εργασίες που γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έβλεπαν μπουλντόζες να φτάνουν μέσα στη νύχτα στην Κηφισιά, μπετά να πέφτουν, δέντρα να κόβονται και πολυκατοικίες να ανεγείρονται ξαφνικά σε περιοχές όπου μέχρι τότε υπήρχαν κυρίως μονοκατοικίες και κήποι.

«Και ξαφνικά βλέπαμε αυτά τα μεγαθήρια», είπε αρχικά μία κάτοικος της περιοχής στην κάμερα του ANT1.

Σε ερώτηση για το πότε άρχισαν να φτάνουν στην Κηφισιά μπουλντόζες μέσα στη νύχτα και να γίνονται οικοδομικές εργασίες, η ίδια κάτοικος απάντησε: «Το 2024, το 2023».

Άλλος κάτοικος περιέγραψε την εικόνα που, όπως είπε, άρχισε να διαμορφώνεται στην περιοχή. «Αρχίσαμε να βλέπουμε εδώ τετραώροφα, πενταώροφα. Οι κήποι να εξαφανίζονται. Τα δέντρα να εξαφανίζονται, οι μονοκατοικίες να εξαφανίζονται», ανέφερε.

Οι κάτοικοι και οι φορείς υποστηρίζουν ότι οι δικές τους ενέργειες βοήθησαν να ξετυλιχθεί το κουβάρι των πολεοδομικών παραβάσεων στην Κηφισιά και να οδηγηθούν οι Αρχές στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

«Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Πιστεύαμε ότι ήταν κάποιες αμέλειες, κάποιες επιπολαιότητες. Αυτή τη στιγμή είμαστε εντελώς σοκαρισμένοι», είπε η ίδια κάτοικος στην συνέχεια.

Η πρόσφατη καταγγελία κατοίκων και συλλόγων της Κηφισιάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά της Ελλάδας και των εθνικών οργάνων πολεοδομικού ελέγχου, φέρεται να επιτάχυνε τις εξελίξεις στην υπόθεση. Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, κάτοικοι και μέλη συλλόγων της Κηφισιάς είχαν καταθέσει συνολικά 18 προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο Διοικητικό Εφετείο για κτίσματα που χαρακτηρίζουν «εκτρώματα».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους στον ANT1, ορισμένες από τις οικοδομικές άδειες έφεραν υπογραφές προφυλακισμένων μελών του κυκλώματος. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες υπογραφές ανήκαν σε εμπλεκομένους στην υπόθεση της Πολεοδομίας. Όπως αναφέρουν, οι υπάλληλοι υπέγραφαν άδειες που πλέον ελέγχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Αυτό μας κάνει, κυρίως τους συλλόγους που προσέφυγαν, αλλά και τους δημότες, να νιώθουμε δικαιωμένοι», είπε η ίδια κάτοικος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ANT1, σύμφωνα με την προσφυγή των κατοίκων και των συλλόγων της Κηφισιάς στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πίσω από φράχτες σε συγκεκριμένο σημείο της περιοχής βρίσκεται ένα κτίσμα που οι ίδιοι χαρακτηρίζουν «έκτρωμα».

Όπως αναφέρουν, το συνολικό εμβαδόν του θα έπρεπε κανονικά να είναι 720 τετραγωνικά μέτρα, όμως ξεπερνά τα 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για παράνομη αύξηση της δόμησης κατά 197%.

Για το συγκεκριμένο κτίσμα, οι σύλλογοι εξασφάλισαν προσωρινή διαταγή και οι εργασίες σταμάτησαν. Ωστόσο, προφυλακισμένα μέλη του κυκλώματος από την Πολεοδομία Κηφισιάς φέρονται να υπέγραψαν τη συνέχιση των εργασιών, προκειμένου να χτιστούν τα υπόγεια για λόγους ασφαλείας.

Σε άλλη περίπτωση, δίπλα από διατηρητέο πύργο ανεγέρθηκε τριώροφο κτίσμα. Οι κάτοικοι σταμάτησαν τις εργασίες με νομικές ενέργειες, όμως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα φέρονται να έδωσαν το «πράσινο φως» για την επανέναρξή τους, παραβιάζοντας δικαστικές αποφάσεις.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι κάτοικοι έστειλαν εξώδικα σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας Κηφισιάς, μεταξύ των οποίων και στον προφυλακισμένο προϊστάμενο, προκειμένου να προστατεύσουν, όπως αναφέρουν, την περιοχή τους.