Κύκλωμα Πολεοδομίας: Προφυλακιστέοι και οι έξι κατηγορούμενοι – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς, το οποίο αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν επί ώρες ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς. Οι απολογίες άρχισαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης για το ζευγάρι που θεωρείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, καθώς και για τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβική συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική δράση.

Σύμφωνα με την κατηγορία, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αποκόμισαν κέρδη χιλιάδων ευρώ από την παράνομη δράση τους. Οι Αρχές κατέσχεσαν χρηματικά ποσά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ.

Τελευταία πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας Διαφθοράς μία υπάλληλος σε υψηλή θέση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Νωρίτερα είχε απολογηθεί ο σύζυγός της, ο οποίος είναι σήμερα υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και είχε καθαιρεθεί πρόσφατα από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν αποδέχθηκαν το κατηγορητήριο και υποστήριξαν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, η δικογραφία περιλαμβάνει συνομιλίες και συναντήσεις που οι Αρχές θεωρούν επιβαρυντικές, καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που εντοπίστηκαν στην κατοχή τους. Μόνο στο γραφείο της γυναίκας βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ.

Την ίδια υπερασπιστική γραμμή φέρονται να ακολούθησαν και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση και των έξι.

Βαρύ κατηγορητήριο και δικογραφία 3.500 σελίδων

Η δικογραφία της υπόθεσης ξεπερνά τις 3.500 σελίδες. Οι συνομιλίες που κατέγραψε η ΕΛ.ΑΣ. φέρονται να αποτυπώνουν τον τρόπο δράσης της ομάδας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να εξεταστούν οι επίμαχοι πολεοδομικοί φάκελοι.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών Αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Ιεραρχικά δομημένη οργάνωση με δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση αποδίδεται στο ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην Αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των άλλων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στους έξι συλληφθέντες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζητούσαν από πολίτες χρηματικά ποσά από 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά φέρονται να αφορούσαν μειώσεις προστίμων, κυρίως για αυθαίρετα, εξέταση οικοδομικών αδειών με προτεραιότητα και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που σχετίζονταν με οικόπεδα και οικοδομές.

Η φερόμενη δράση του κυκλώματος εντοπίζεται τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025 σε Κηφισιά, Μαρούσι και Γαλάτσι. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν διακριβώσει τουλάχιστον 29 περιπτώσεις δωροληψίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε ως οργανωμένη και ιεραρχικά δομημένη ομάδα. Τα μέλη του φέρονται να κατείχαν θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν, έναντι αμοιβής, υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, νομιμοποιώντας παρανομίες και αυθαιρεσίες.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κάθε πρόσωπο είχε διακριτό ρόλο στο δίκτυο των εξυπηρετήσεων.

Ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται μία υπάλληλος που κατείχε νευραλγική θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία. Η ίδια, σύμφωνα με τη δικογραφία, συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες σε συνεργασία με τον σύζυγό της. Κομβικό ρόλο φέρεται να είχε και υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Τα ποσά που ζητούσαν για τις «διευκολύνσεις»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση ενός από τους έξι συλληφθέντες, ο οποίος διατηρούσε γραφείο μέσα στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν δεχόταν αιτήματα για διευθετήσεις πολεοδομικών υποθέσεων, ζητούσε οι πρώτες επαφές να γίνονται αποκλειστικά στο γραφείο του, ώστε να προηγείται, όπως φέρεται να έλεγε, «μια πρώτη συζήτηση». Στη συνέχεια, εμφανιζόταν ως απαραίτητος κρίκος για τη διεκπεραίωση υποθέσεων μηχανικών και ιδιωτών, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα χρήματα φέρονται να αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

«Τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών.

Έκδοση οικοδομικών αδειών.

Μείωση ή διαγραφή προστίμων.

Διευθέτηση πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους.

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού.

Παράβαση καθήκοντος.

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Εμπορία επιρροής.

Η έρευνα άρχισε στις 10 Ιουλίου 2024, όταν κατατέθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δύο υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς φέρονταν να μη βεβαιώνουν παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά για να προχωρούν στις συγκεκριμένες διευκολύνσεις.

Στην ίδια καταγγελία γινόταν λόγος και για άλλα πρόσωπα, τα οποία φέρονταν να χρηματίζονται, ενώ είχαν αρμοδιότητες που σχετίζονταν με τη λειτουργία περιπτέρων στην περιοχή.

Δύο μήνες αργότερα ακολούθησε δεύτερη καταγγελία προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η καταγγελία αφορούσε πέντε υπαλλήλους, οι οποίοι φέρονταν επίσης να λάμβαναν παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα. Η νέα αναφορά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση της έρευνας.

Η υπόθεση πέρασε στη συνέχεια στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Η υπηρεσία πραγματοποίησε πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, διάρκειας τουλάχιστον επτά μηνών. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί συνέταξαν την ογκώδη δικογραφία, η οποία παραδόθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.