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Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου: «Έχουμε σημαντική κινητικότητα, η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου»

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου συζητήθηκε το Κυπριακό ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημαντική κινητικότητα στο ζήτημα και τη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο στις δύσκολες συνομιλίες.

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Πολιτική

Μητσοτάκης- Χριστοδουλίδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδέχτηκε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για το Κυπριακό, ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο.
  • Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «Έχουμε σημαντική κινητικότητα… Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου ενόψει αυτών των δύσκολων συνομιλιών».

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Τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη υποδέχτηκε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για το Κυπριακό, ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου, με τη συμμετοχή των υπουργών Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και Κωνσταντίνου Κόμπου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο (27-29 Ιουλίου), όπου αναμένεται να αναλάβει πρωτοβουλία για το Κυπριακό.

Μητσοτάκης- Χριστοδουλίδης

«Έχουμε σημαντική κινητικότητα. Μετά από 20 χρόνια ο ΓΓ του ΟΗΕ θα βρεθεί στην Κύπρο. Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες σου. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται και με τη λήξη της θητείας του Γ.Γ., οπότε έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου ενόψει αυτών των δύσκολων συνομιλιών», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

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