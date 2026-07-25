Σαουδική Αραβία: Αλλεπάλληλες αναχαιτίσεις επιθέσεων των Χούθι από ελληνικούς Patriot 

Και δεύτερη επίθεση των Χούθι, αυτή τη φορά με drones αντιμετώπισε η ελληνική πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Είχε προηγηθεί νωρίτερα το πρωί διπλή αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων από τους Έλληνες αντιαεροπόρους.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως, έγινε γνωστό, 11:10 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη.

Είχε προηγηθεί στις 07:15 ώρα Ελλάδας, αναχαίτιση 2 βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική Πυροβολαρχία PATRIOT της ΕΛΔΥΣΑ που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθι από την Υεμένη, προστατεύοντας κρίσιμες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων στο Γιανμπού.

Η ελληνική Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT, η οποία βρίσκεται ανεπτυγμένη στην περιοχή στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», αντέδρασε ακαριαία δύο φορές από το πρωί. Τα ραντάρ και τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης εντόπισαν αμέσως την απειλή, και τα ελληνικά πληρώματα προχώρησαν στην εκτόξευση των αναχαιτιστών. Αποτέλεσμα της επιχείρησης ήταν η πλήρης εξουδετέρωση των δύο βαλλιστικών πυραύλων στον αέρα, πριν αυτοί προλάβουν να προσεγγίσουν ή να απειλήσουν τις στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις διυλιστηρίων της περιοχής.

Η τριπλή σημερινή επιτυχία με ποσοστό αποτελεσματικότητας 100% δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αλλά έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προηγούμενων επιχειρησιακών εμπλοκών. Αξίζει να θυμηθούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική δύναμη κάνει χρήση του συστήματος PATRIOT για την αντιμετώπιση επιθέσεων.

Στο παρελθόν, τα ελληνικά στελέχη έχουν κληθεί ξανά να αποκρούσουν παρόμοιες επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι από το έδαφος της Υεμένης, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική παρουσία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την προστασία των υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην αποστολή αυτή υπογραμμίζει τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας ως παρόχου ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Η αποστολή της ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζεται κανονικά, με το προσωπικό της να παραμένει σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε νέας απειλής. Η επαγγελματική επάρκεια και η ψυχραιμία που επιδεικνύουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μακριά από τη μητέρα πατρίδα αποσπούν τα εύσημα τόσο από τις αρχές του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας όσο και από τους διεθνείς συμμάχους.