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Ιωάννα Σιαμπάνη: «Δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να γίνεται σχόλιο – Δεν είναι όλα χρήσιμα ακόμη κι αν έχουν καλή πρόθεση»

Η Ιωάννα Σιαμπάνη, μέσω αναρτήσεων στο Instagram, εξέφρασε την ενόχλησή της για τα περιττά και μη ωφέλιμα σχόλια που δέχεται σχετικά με την ανατροφή των παιδιών της. Τόνισε ότι κάθε γονέας κάνει το καλύτερο δυνατό για το παιδί του και κάλεσε τους ανθρώπους να προσφέρουν στήριξη αντί για κριτική ή ανεπιθύμητες συμβουλές.

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Lifestyle

Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Σιαμπάνη μοιράστηκε μέσω Instagram stories την ενόχλησή της για τα σχόλια που δέχεται ως μητέρα, τονίζοντας ότι “ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί για το παιδί του και όλα τα άλλα είναι περιττά”.
  • Κατήγγειλε αδιάκριτα σχόλια όπως “Α μεγάλωσε. Μόνο από το δικό σου γάλα;” και “όλο αγκαλιά τον έχεις, θα τον κακομάθεις”, τα οποία την έχουν εκνευρίσει.
  • Η influencer υπογράμμισε πως “δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να γίνεται σχόλιο” και κάλεσε τους χρήστες να κάνουν πιο ευγενικές ερωτήσεις.

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Μέσα από stories που ανέβασε στο Instagram προφίλ της, η Ιωάννα Σιαμπάνη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα, τα σχόλια που έχει ακούσει τον τελευταίο καιρό και την έχουν εκνευρίσει. Η influencer και επιχειρηματίας τόνισε ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί για το παιδί του «και όλα τα άλλα είναι περιττά».

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Αρχικά, η Ιωάννα Σιαμπάνη ανέφερε: «Θα σας πω κάτι το οποίο με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, μιας και είμαι και άυπνη και η υπομονή μου δεν είναι και μεγάλη. Όλα αυτά τα σχόλια που τα ακούμε καθημερινά, που δεν ωφελούν σε τίποτα, για ποιο λόγο υπάρχουν; Για ποιο λόγο τα λέτε;

Με βλέπει η άλλη στον παιδότοπο και λέει: “Α μεγάλωσε. Μόνο από το δικό σου γάλα;”. Τι να απαντήσω τώρα; Η άλλη λέει: “Κοίτα να δεις, τόσο μικρό στήθος και θηλάζει αποκλειστικά”. Πρώτα απ’ όλα το μέγεθος δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί να το πεις; Με βοηθάει εμένα κάπου; Κάτσε και σκέψου πρώτα. Ρώτα για αρχή “είσαι καλά;”, “κοιμάσαι;”, “χρειάζεσαι κάτι;”. Για ποιο λόγο να κάνεις το σχόλιο αυτό; Θα με κάνει εμένα να νιώσω καλύτερα νομίζεις; Όχι!». 

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Συνεχίζοντας εξήγησε ότι: «Να μην αρχίσω μετά τα άλλα, “όλο αγκαλιά τον έχεις, θα τον κακομάθεις”. Έχουμε βαρεθεί να το ακούμε πια αυτό, από μεγαλύτερες κυρίως ηλικίες. Αυτό που μπορεί να με βγάλει έξω από τα ρούχα μου, που στο λένε συνήθως και δικά σου άτομα, της οικογενείας, “εμείς χωρίς βοήθεια τότε, πώς τα καταφέρναμε όλα;”.

Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι, πριν ανοίξεις το στοματάκι σου και μιλήσεις, σκέψου πρώτα αν αυτό που θα πεις, θα ωφελήσει κάπου αυτόν τον άνθρωπο στον οποίο το λες. Αν η απάντηση είναι όχι, μην το πεις, κατάπιε το, και αντ’ αυτού ρώτα ένα “πώς είσαι;”, “χρειάζεσαι κάτι;”.

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Αυτό είναι αρκετό! Γιατί από συμβουλές και από κριτική έχουμε χορτάσει, δεν θέλουμε άλλο. Και στο κάτω κάτω, η κάθε μαμά και το κάθε παιδί είναι διαφορετικοί, ο καθένας κάνει το καλύτερο που μπορεί σε καθημερινή βάση, και όλα τα άλλα είναι περιττά». 

Ακόμα, έχει γράψει: «Κάτι που πιστεύω ότι έχουμε ξεχάσει λίγο σαν άνθρωποι, είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε σκέψη να γίνεται σχόλιο. Δεν ξέρω ποιος χρειάζεται να το ακούσει αυτό, αλλά δεν είναι όλα τα σχόλια χρήσιμα ακόμα κι αν έχουν καλή πρόθεση.

Πριν μιλήσεις, αναρωτήσου: Αυτό που θα πω θα βοηθήσει πραγματικά; Αν όχι, άφησε στην άκρη την κριτική και τις συμβουλές και πες απλώς: “Πώς είσαι; Χρειάζεσαι κάτι;”. Καμιά φορά, αυτή είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορείς να προσφέρεις σε μια μαμά».

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