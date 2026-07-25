Τραγωδία στη Ρόδο: 28χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μηχανή του – Είχε πάει στο νησί για να δουλέψει το καλοκαίρι

Ήταν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα του Σαββάτου 25/07 όταν ο 28χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας που κινούνταν στο 14ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου-Καλλιθέας, έχασε -υπό άγνωστες, ακόμα, συνθήκες – τον έλεγχο του οχήματός του.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η μηχανή να προσκρούσει με σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού και ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 28χρονος βρισκόταν στο νησί για εργασία σε τουριστική επιχείρηση.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση για την υπόθεση.