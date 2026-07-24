Κρήτη: Νεκρός 55χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Ένας 55χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη. Η μηχανή του εξετράπη από την πορεία της και προσέκρουσε σε κράσπεδο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το δίκυκλο πάτησε σε λάδια στο οδόστρωμα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο ύψος του Αποσελέμη, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό μηχανής.
  • Ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πάτησε σε λάδια που υπήρχαν στο οδόστρωμα.
  • Ο οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα, υποκύπτοντας σε αυτά. Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό μηχανής.

Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει στο κράσπεδο.

Ο οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του, παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος.

Οι πληροφορίες για λάδια στο οδόστρωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, η μηχανή του 55χρονου φέρεται να πάτησε σε λάδια που υπήρχαν στο οδόστρωμα. Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 55χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.

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