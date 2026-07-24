Κρήτη: Νεκρός 55χρονος οδηγός μηχανής σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Αποσελέμη, με θύμα έναν 55χρονο οδηγό μηχανής.

Το δυστύχημα συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας από τη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο 55χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί από την πορεία του και να προσκρούσει στο κράσπεδο.

Ο οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά και σοβαρά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα του, παρά το γεγονός ότι φορούσε προστατευτικό κράνος.

Οι πληροφορίες για λάδια στο οδόστρωμα

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, η μηχανή του 55χρονου φέρεται να πάτησε σε λάδια που υπήρχαν στο οδόστρωμα. Το ενδεχόμενο αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί και αποτελεί αντικείμενο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο 55χρονος είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διενεργούν προανάκριση, προκειμένου να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.