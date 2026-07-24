Ηράκλειο: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αμπελούζο Γόρτυνας – Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε στο Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο. Στην περιοχή επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την έκταση της πυρκαγιάς ή για ενδεχόμενη απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.
  • Η φωτιά καίει σε σημείο κοντά σε σήραγγα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό και την κατάσβεσή της.
  • Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση ή τις ενδεχόμενες ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση του πύρινου μετώπου, το είδος της βλάστησης που καίγεται ή το ενδεχόμενο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

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