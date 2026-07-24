Ηράκλειο: Σε εξέλιξη φωτιά στο Αμπελούζο Γόρτυνας – Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Αμπελούζο του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν έξι πυροσβεστικά οχήματα με τα πληρώματά τους, με στόχο τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκταση του πύρινου μετώπου, το είδος της βλάστησης που καίγεται ή το ενδεχόμενο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.