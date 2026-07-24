Σύρος: Συνελήφθη και η σύντροφος του δράστη που σκότωσε τη διασώστρια του ΕΚΑΒ

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Συνελήφθη και η σύντροφος του δράστη της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/7) ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να τους ασκηθούν διώξεις.

Σημειώνεται ότι η σύντροφος του δράστη είχε αφεθεί ελεύθερη μετά την κατάθεσή της στην αστυνομία, ωστόσο, ο εισαγγελέας έδωσε σήμερα εντολή στις αστυνομικές αρχές, ώστε να συλληφθεί για την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Οι αστυνομικές Αρχές αξιολογούν βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρικές καταθέσεις, προκειμένου να εξακριβώσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

«Μίλησαν» οι κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη 41χρονη να φτάνει στο σπίτι που βρισκόταν το ζευγάρι με το οποίο συνεπλάκη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με κάλυμμα τύπου full face και κρατώντας μαχαίρι.

Σε δεύτερο βίντεο, από τον εξωτερικό χώρο της κατοικίας, φέρεται να έχει καταγραφεί η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας καταδιώκει τη γυναίκα και εκτοξεύει αντικείμενα προς το μέρος της, καθώς εκείνη επιχειρεί να απομακρυνθεί.

Πώς έγινε η συμπλοκή

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς δεν διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι, αλλά βρισκόταν εκεί μαζί με την σύντροφό του όταν έφτασε η 41χρονη.

Το ζευγάρι φέρεται να αιφνιδιάστηκε από την παρουσία της γυναίκας και ακολούθησε συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο άνδρας φέρεται να τραυμάτισε τη γυναίκα στην πλάτη με μαχαίρι.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από την κατοικία. Η διασώστρια προσπάθησε να διαφύγει, ενώ ο άνδρας φέρεται να την ακολούθησε και να της πέταξε αντικείμενα.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, η γυναίκα κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί και ο γρίφος με τα αίτια της δολοφονίας

Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι

Το ζευγάρι υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση αυτοάμυνας. Η εξέταση των μαρτύρων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να αναλύουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό.

Διαφορετική εκδοχή από το περιβάλλον της διασώστριας

Διαφορετική εκδοχή φαίνεται να παρουσιάζει το περιβάλλον της διασώστριας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οι ένοικοι της όφειλαν τρία ενοίκια και η 41χρονη είχε μεταβεί στην κατοικία για να διεκδικήσει τα χρήματα που της χρωστούσαν.

Οι Αρχές εξετάζουν τις αντικρουόμενες εκδοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως η σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων και ο λόγος της επίσκεψης.

Παράλληλα, δεν επιβεβαιώνεται ότι η γυναίκα φορούσε την επίσημη στολή του ΕΚΑΒ. Φέρεται να φορούσε παντελόνι που έμοιαζε με υπηρεσιακή στολή, χωρίς όμως να φέρει τα διακριτικά του ΕΚΑΒ.

Η ακριβής αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση, καθώς, εκτός από το τραύμα στην πλάτη, διερευνάται εάν η 41χρονη έφερε και άλλες κακώσεις.