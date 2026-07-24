Σύρος: Θρίλερ με τη νεκρή 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ από μαχαιριά στην πλάτη – Προσήχθη ζευγάρι

Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η δολοφονία μιας 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία βρέθηκε νεκρή από μαχαιριά στην πλάτη μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Η υπόθεση διερευνάται πλέον από τις Αρχές ως ανθρωποκτονία, με ένα ζευγάρι να έχει προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων για κατάθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοκ στη Σύρο από τη δολοφονία 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα.
  • Η 41χρονη είχε μεταβεί σε κατοικία ζευγαριού, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα στην πλάτη με μαχαίρι μετά από διαπληκτισμό.
  • Το ζευγάρι που φέρεται να εμπλέκεται έχει προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, με τις αρχές να διερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 41χρονη γυναίκα είχε μεταβεί σε κατοικία ζευγαριού, όπου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στην πλάτη με μαχαίρι.

Η 41χρονη επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως λίγο αργότερα κατέρρευσε. Άμεσα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε από τα τραύματά της.

Η υπόθεση διερευνάται πλέον από την Αρχές ως ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση εργαζόταν ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και βρισκόταν με άδεια στη Σύρο, που είναι ο τόπος καταγωγής της.

Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων και καταθέτει, ενώ οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

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