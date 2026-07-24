Γάζα – Δυτική Όχθη: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινές επιχειρήσεις

Πέντε Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινές επιχειρήσεις, με δύο νεκρούς σε αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας και τρεις στη Δυτική Όχθη. Τα περιστατικά περιλαμβάνουν ισραηλινές επιχειρήσεις κατά «τρομοκρατών», συμπλοκές με εποίκους και επιθέσεις με μαχαίρι που οδήγησαν σε θανάτους και από τις δύο πλευρές.

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Διεθνή Νέα

Γάζα - Δυτική Όχθη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη.
  • Στη Δυτική Όχθη, ένας Ισραηλινός έποικος σκότωσε δύο Παλαιστίνιους, μετά τον τραυματισμό Ισραηλινού με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής.
  • Σε άλλο περιστατικό στη Δυτική Όχθη, μέλη των IDF σκότωσαν Παλαιστίνιο που τραυμάτισε με μαχαίρι έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

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Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανέφερε πως η επιδρομή είχε ως στόχο «τρομοκράτες», ενώ υποστήριξε ότι στη Δυτική Όχθη ένας Ισραηλινός έποικος σκότωσε δύο Παλαιστίνιους, μετά τον τραυματισμό Ισραηλινού με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι επιτέθηκαν σε κατοίκους της περιοχής Μπέιτ Φουρίκ, ανατολικά της Ναμπλούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να κατασβέσουν πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί μεταξύ της κοινότητάς τους και του ισραηλινού οικισμού Ιταμάρ.

Κατά τη διάρκεια της έντασης σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εποίκου από μαχαίρι. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, στη συνέχεια ένας Ισραηλινός πολίτης σκότωσε δύο Παλαιστίνιους.

Σε άλλο περιστατικό στη Δυτική Όχθη, μέλη των IDF σκότωσαν Παλαιστίνιο που τραυμάτισε με μαχαίρι έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, περισσότεροι από 1.160 Παλαιστίνιοι και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αναφερθεί ως νεκροί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με παλαιστινιακές και ισραηλινές καταμετρήσεις αντίστοιχα. Παλαιστίνιοι διασώστες και υγειονομικές πηγές αναφέρουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι άμαχοι.

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