Γάζα – Δυτική Όχθη: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί σε ισραηλινές επιχειρήσεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ ακόμη τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Όχθη.

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) ανέφερε πως η επιδρομή είχε ως στόχο «τρομοκράτες», ενώ υποστήριξε ότι στη Δυτική Όχθη ένας Ισραηλινός έποικος σκότωσε δύο Παλαιστίνιους, μετά τον τραυματισμό Ισραηλινού με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, Ισραηλινοί στρατιώτες και έποικοι επιτέθηκαν σε κατοίκους της περιοχής Μπέιτ Φουρίκ, ανατολικά της Ναμπλούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να κατασβέσουν πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί μεταξύ της κοινότητάς τους και του ισραηλινού οικισμού Ιταμάρ.

Two Palestinians killed by Israeli forces in Beit Furik, east of Nablushttps://t.co/kXbW8BUp5J pic.twitter.com/pMwGGZMLvc — WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) July 23, 2026

Κατά τη διάρκεια της έντασης σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εποίκου από μαχαίρι. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, στη συνέχεια ένας Ισραηλινός πολίτης σκότωσε δύο Παλαιστίνιους.

Σε άλλο περιστατικό στη Δυτική Όχθη, μέλη των IDF σκότωσαν Παλαιστίνιο που τραυμάτισε με μαχαίρι έναν Ισραηλινό στρατιώτη.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, περισσότεροι από 1.160 Παλαιστίνιοι και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν αναφερθεί ως νεκροί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με παλαιστινιακές και ισραηλινές καταμετρήσεις αντίστοιχα. Παλαιστίνιοι διασώστες και υγειονομικές πηγές αναφέρουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι άμαχοι.