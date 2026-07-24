Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: Τα δεσμευμένα κεφάλαια της Τεχεράνης θα πληρώσουν τις ζημιές σε πλοία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε πλοία ή φορτία θα αποζημιώνεται από ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δήλωση αυτή, που έγινε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, τίθεται σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε συνδέεται με αυτά, θα αποζημιώνεται από ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι «από αυτό το σημείο και στο εξής, οποιεσδήποτε ζημιές… θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι «πολύ σημαντικές», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί «το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε συνδέεται με αυτά, θα αποζημιώνεται από ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι η δήλωσή του θα πρέπει να θεωρηθεί σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

«Από αυτό το σημείο και στο εξής, οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι «πολύ σημαντικές», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί «το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ