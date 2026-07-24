Νέα απειλή Τραμπ προς το Ιράν: Τα δεσμευμένα κεφάλαια της Τεχεράνης θα πληρώσουν τις ζημιές σε πλοία

Νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε συνδέεται με αυτά, θα αποζημιώνεται από ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι η δήλωσή του θα πρέπει να θεωρηθεί σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

«Από αυτό το σημείο και στο εξής, οποιεσδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που έχουν στην κατοχή και τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι «πολύ σημαντικές», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί «το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει».