Ολυμπιακός: Κοντά στην απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ξανά ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 31χρονος γκολκίπερ της εθνικής Κροατίας, με ύψος 1,88 μ., δεν αποτελεί νέο όνομα για τους Πειραιώτες. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωσή του έχει επανέλθει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε συμφωνία. Αυτή τη φορά, όμως, οι συνθήκες φαίνεται να είναι διαφορετικές, με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κροατία να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κροατία, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, αφήνοντας τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αν και το προηγούμενο διάστημα εμφανιζόταν ως πιθανότερος προορισμός του η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, το κροατικό μέσο Germanijak υποστηρίζει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Η μοναδική εκκρεμότητα αφορά την κατάσταση του τραυματισμού του, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται διατεθειμένος να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε, οι οποίες φέρεται να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο άλλοτε τερματοφύλακας της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της Χιρόνα ενδέχεται να βρεθεί στον Πειραιά ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.