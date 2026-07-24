Ολυμπιακός: Κοντά στην απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, οι «ερυθρόλευκοι» είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για τον έμπειρο τερματοφύλακα. Ο 31χρονος Κροάτης γκολκίπερ αναμένεται να μετακινηθεί από τη Φενέρμπαχτσε στον Πειραιά με κόστος 4-5 εκατ. ευρώ, με μοναδική εκκρεμότητα την αξιολόγηση της κατάστασης του τραυματισμού του.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Ολυμπιακός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς βρίσκεται ξανά στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
  • Ο 31χρονος γκολκίπερ της εθνικής Κροατίας φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, αφήνοντας τη Φενέρμπαχτσε, ενώ η μοναδική εκκρεμότητα αφορά την κατάσταση του τραυματισμού του.
  • Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται διατεθειμένος να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε, οι οποίες φέρεται να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ, με τον τερματοφύλακα να αναμένεται στον Πειραιά ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο μεταγραφικό προσκήνιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ξανά ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κροατία, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση του έμπειρου τερματοφύλακα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 31χρονος γκολκίπερ της εθνικής Κροατίας, με ύψος 1,88 μ., δεν αποτελεί νέο όνομα για τους Πειραιώτες. Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την περίπτωσή του έχει επανέλθει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε συμφωνία. Αυτή τη φορά, όμως, οι συνθήκες φαίνεται να είναι διαφορετικές, με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κροατία να κάνουν λόγο για προχωρημένες επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Κροατία, ο διεθνής τερματοφύλακας βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό, αφήνοντας τη Φενέρμπαχτσε, με την οποία εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο. Αν και το προηγούμενο διάστημα εμφανιζόταν ως πιθανότερος προορισμός του η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, το κροατικό μέσο Germanijak υποστηρίζει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πλέον το προβάδισμα για την απόκτησή του.

Η μοναδική εκκρεμότητα αφορά την κατάσταση του τραυματισμού του, η οποία θα πρέπει να αξιολογηθεί πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται διατεθειμένος να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Φενέρμπαχτσε, οι οποίες φέρεται να κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, ο άλλοτε τερματοφύλακας της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και της Χιρόνα ενδέχεται να βρεθεί στον Πειραιά ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ