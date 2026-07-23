Ντιναμό Κιέβου – ΠΑΟΚ 2-3: Ανατροπή στην Πολωνία και προβάδισμα πρόκρισης

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τη Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, αλλά αντέδρασε άμεσα και ανέτρεψε την κατάσταση πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Κωνσταντέλιας είχε καθοριστική συμβολή στην επιθετική λειτουργία του ΠΑΟΚ, καθώς πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και συμμετείχε στη φάση από την οποία προήλθε το 1-2.

Η Ντιναμό προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα

Η Ντιναμό Κιέβου αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ στο 3ο λεπτό. Ο Γκερέρο και ο Ντούμπιντσακ συνεργάστηκαν από την αριστερή πλευρά και η μπάλα κατέληξε στον Μπράζκο, ο οποίος έκανε το κοντρόλ χωρίς πίεση και σκόραρε με δυνατό σουτ στη δεξιά γωνία της εστίας του Παβλένκα.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ακόμη ένα πρόβλημα λίγα λεπτά αργότερα, καθώς ο Τάχα Άλι τραυματίστηκε στο χέρι και αποχώρησε. Ο Τάισον πήρε τη θέση του στο 14ο λεπτό.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, οι «ασπρόμαυροι» αντέδρασαν γρήγορα. Ο Μύθου έκλεψε την μπάλα και ο Ζίβκοβιτς τροφοδότησε κάθετα τον Κωνσταντέλια. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός βρέθηκε απέναντι στον Νέσερετ και ισοφάρισε σε 1-1 με ψηλοκρεμαστό πλασέ στο 14ο λεπτό.

Η ισοφάριση επέτρεψε στον ΠΑΟΚ να βελτιώσει την κυκλοφορία του και να αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα. Οι Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς και Μύθου συμμετείχαν ενεργά στην επιθετική ανάπτυξη, ενώ η Ντιναμό απείλησε ξανά στο 30ό λεπτό με σουτ του Γκερέρο, το οποίο δεν δυσκόλεψε τον Παβλένκα.

Η ανατροπή πριν από το ημίχρονο

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 38ο λεπτό. Η φάση άρχισε με τακουνάκι του Κωνσταντέλια μέσα στην αντίπαλη περιοχή και η μπάλα κατέληξε στον Ζαφείρη, ο οποίος σκόραρε με διαγώνιο σουτ για το 1-2.

Η ελληνική ομάδα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας περισσότερες τελικές προσπάθειες από την αντίπαλό της. Ο ΠΑΟΚ κατέγραψε έξι τελικές, εκ των οποίων οι τρεις κατευθύνθηκαν προς την εστία, ενώ η Ντιναμό είχε τρεις τελικές και δύο εντός εστίας.

Ο Σανταμαρία πέτυχε το 1-3

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την επιθετική του αποτελεσματικότητα και στο δεύτερο ημίχρονο. Στην πρώτη αξιόλογη ευκαιρία του μετά την ανάπαυλα, ο Σανταμαρία σούταρε συρτά έξω από τη μεγάλη περιοχή, νίκησε τον Νέσερετ και διαμόρφωσε το 1-3, πετυχαίνοντας γκολ στο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «ασπρόμαυρων».

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ έλεγξε τον ρυθμό και δεν δέχθηκε σημαντική πίεση για περίπου 20 λεπτά, παρά τις αλλαγές που πραγματοποίησε ο Κόστιουκ. Στο 74ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε απέναντι στον Νέσερετ, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει το τέταρτο γκολ της ομάδας του.

Η Ντιναμό μείωσε και πίεσε για την ισοφάριση

Η Ντιναμό αξιοποίησε τη χαμένη ευκαιρία του ΠΑΟΚ δύο λεπτά αργότερα. Ο Κεντζιόρα έκανε τη σέντρα από τη δεξιά πλευρά, ο Μπουγιάλσκι έστρωσε την μπάλα στον Λόνβαϊκ και εκείνος σκόραρε με απευθείας σουτ, μειώνοντας σε 2-3.

Το γκολ άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης, καθώς η ουκρανική ομάδα αύξησε την πίεσή της και δημιούργησε δύο σημαντικές ευκαιρίες με τον Πονομαρένκο. Στην πρώτη, ο Παβλένκα απέκρουσε το σουτ του επιθετικού της Ντιναμό. Στη δεύτερη, ο Πονομαρένκο επιχείρησε ψηλοκρεμαστό πλασέ, όμως η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος και ολοκλήρωσε με νίκη την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρησή του στη σεζόν. Το αποτέλεσμα δίνει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης το προβάδισμα πριν από τη δεύτερη αναμέτρηση στην Τούμπα, όπου θα κριθεί η πρόκριση.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ: Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο (86′ Ρουμπσίνσκι), Πιχάλονοκ (55′ Λόνβαϊκ), Σαπαρένκο (68′ Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55′ Ρεντούσκο), Πονομαρένκο, Γκερέρο (68′ Γιαρμολένκο).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος (83′ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης, Γκόμεζ, Σανταμαρία, Ζαφείρης (78′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (83′ Χατσίδης), Κωνσταντέλιας, Άλι (14′ Τάισον), Μύθου (78′ Γερεμέγεφ).