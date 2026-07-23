Νέα επίθεση Σομαλών πειρατών σε διερχόμενο πλοίο στον Κόλπο του Άντεν

Σομαλοί πειρατές ξαναχτυπούν στον Κόλπο του Άντεν, καταλαμβάνοντας το πλοίο MT Asana με 20 ναυτικούς. 

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κίνδυνο παραμένουν τα πλοία που προσεγγίζουν τον Κόλπο του Άντεν. Σήμερα συνέβη άλλο ένα περιστατικό πειρατίας από Σομαλούς, οι οποίοι επιτέθηκαν σε πλοίο με σημαία Τανζανίας.
  • Το πλοίο MT Asana, υπό σημαία Τανζανίας, είναι ένα τάνκερ μεταφοράς καυσίμων και χημικών. Στο πλοίο επέβαιναν 20 ναυτικοί, εκ των οποίων 8 από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες.
  • Οι Σομαλοί πειρατές προκάλεσαν χάος στη θαλάσσια περιοχή στο Κέρας της Αφρικής από το 2008 μέχρι το 2018. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή, τα περιστατικά κατάληψης πλοίων ξανάρχισαν στα τέλη του 2023.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κίνδυνο παραμένουν τα πλοία που προσεγγίζουν τον Κόλπο του Άντεν. Σήμερα συνέβη άλλο ένα περιστατικό πειρατείας από Σομαλούς, οι οποίοι επιτέθηκαν σε πλοίο με σημαία Τανζανίας.

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Συγκεκριμένα, ένα εμπορικό πλοίο το οποίο κατελήφθη στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, την περασμένη εβδομάδα, είναι στην κατοχή Σομαλών πειρατών, ανέφεραν δύο κάτοικοι της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ της Σομαλίας.

Το πλοίο MT Asana, υπό σημαία Τανζανίας, είναι ένα τάνκερ μεταφοράς καυσίμων και χημικών.

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Ένας από τους κάτοικους που μίλησαν στο Reuters είπε ότι και ο ίδιος είναι πρώην πειρατής. Στο πλοίο MT Asana επέβαιναν 20 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 8 από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες. Άλλος κάτοικος της Καλούουλα είδε τους πειρατές να μεταφέρουν τρόφιμα στο πλοίο.

Υπενθυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο βρετανικός οργανισμός ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι πειρατές, στον Κόλπο του Άντεν, οδηγήθηκε σε χωρικά ύδατα της Σομαλίας.

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Σημειωτέον ότι οι Σομαλοί πειρατές προκάλεσαν χάος στη θαλάσσια περιοχή στο Κέρας της Αφρικής από το 2008 μέχρι το 2018. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή, τα περιστατικά κατάληψης πλοίων ξανάρχισαν στα τέλη του 2023.

 

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